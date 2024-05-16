夏日啤酒大變身 金色三麥減糖 海尼根玩特調

炎炎夏日，來瓶啤酒最消暑，今夏各家啤酒玩變身，金色三麥（SUNMAI）推減糖啤酒，臺虎精釀推高酒精的「粉紫泡泡葡萄啤酒」，海尼根（Heineken）在信義區雞尾酒吧「Draft Land」推出全台最嗨的Afterwork Party，為夏日掀起歡樂高潮。 啤酒熱量高，人們喝啤酒時總會聯想到「啤酒肚」，為此金色三麥推出首款零糖質酒款「SUNMAI金色三麥白金生啤」，以獨特非熱處理工法封存酵母最佳活性，鎖住新鮮純粹的生啤酒風味，100%純麥釀造，減糖但不減風味，是增肌減脂的最佳飲品，自在暢飲無負擔。 主打女性消費者的果汁系啤酒，以往多半是3%到5%低酒精飲品居多，隨著懂酒的女性愈來愈多，臺虎精釀推出高酒精的「粉紫泡泡葡萄啤酒」，應女性消費者的要求將酒精濃度提升到10%，輕鬆易飲，但酒精濃度夠高，充滿多汁巨峰葡萄氣息。 海尼根近日攜手亞洲首創汲飲式雞尾酒吧「Draft Land」推出全台最嗨的Afterwork Party，其中推薦以啤酒為基酒的「Punch Out星銀特調」，概念源自於下班打卡的概念，以海尼根星銀啤酒為基底，融合代表海尼根經典綠色的檸檬草、象徵海尼根紅星的荔枝，風味清新爽口，下了班來一杯更加有感，即起在「Draft Land」供應至7月底。 ★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！