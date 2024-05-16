笑嘆「衛福部永無寧日」 薛瑞元曝卸任後要做這件事

行政院全體閣員今天總辭，衛福部長薛瑞元即將卸下職務，透露接下來第一件事就是休息、看孫子。被問到部長任內最難忘的事情，他坦言「千頭萬緒」，光是今年到現在，還不到半年，已經面對多少大問題，從食安、兒虐、性影像，還有很多沒解決的問題，下一屆任重道遠，更笑說「衛福部大概永無寧日！」

薛瑞元卸任後，將由前立委、醫師公會全聯會榮譽理事長邱泰源接任。被問到目前交接狀況，薛瑞元說，首先要處理的是世界衛生大會（WHA），但邱部長在立委任內、或更早的時候都有參與了，對他來講應是駕輕就熟；接下來大概就是健保，這是一個大的問題，比較不是那麼容易解決，其他就是一些法案，例如爭議性的《人工生殖法》，不過現在法案還沒到立法院，還有很多溝通的過程需要進行。

他說，沒有特別要提醒新團隊什麼，因為每一個都要注意，衛福部的事情真的很多，性質也不太一樣，上手要快、要馬上行動，這是衛福部的特性。至於卸下職務後，第一件要做的事情就是休息、去看孫子。

被問到部長任內最難忘的事情，薛瑞元坦言「千頭萬緒」，光是今年還不到半年，已經面對多少大的問題，例如食安，又是蘇丹紅、又是寶林茶室，要一步一步解決，另外就是兒虐、社安網這部分，還有性影像管制這些事情，其實都不是很容易去處理，但我們同仁很用心，齊心協力之下處理到一個段落。

從次長到部長，薛瑞元在衛福部服務了7年。他說，印象深刻的事情很多，當初從屏東上來，主要是前部長陳時中找自己來處理長照，很高興長照被選為蔡英文總統任內最受歡迎的政策之一，「我認為一輩子能做好這麼一件事情，已經可以很滿意了！」

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