台北福華攜手華航歡慶40周年 持登機證住房升等、買住宿券抽機票

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老字號的台北福華大飯店喜迎40周年慶，特別攜手中華航空祭出超狂優惠，7月底前持華航登機證入住台北福華，可享免費升等至價值17,000元的尊爵套房。此外，台北福華也推出線上旅展活動，單店住宿券下殺4折，還有多達6款中西美食餐券，含服務費最低900元起；特別的是線上旅展購買台北福華住宿券，可抽華航飛美國西雅圖商務艙機票1張。

40年來首度跨界合作的台北福華大飯店和中華航空，聯合祭出空前獨家優惠「豪華大禮包」，大手筆打造住宿與飛航驚喜升級的豪華旅遊體驗，回饋旅客長期支持。「豪華大禮包」亮點包括7月31日前，不限國籍旅客持華航登機證住宿台北福華，有機會免費升等至限量的尊爵套房，該套房價值17,000元，入住配備多款精品傢具的古典花梨木風味房型，免費享用精緻茶點、使用會議室與洗燙衣等The Rosewood Club尊爵專屬禮遇。

「豪華大禮包」還包括線上旅展購買台北福華住宿券，即可參加華航於7月14日全新開航的台北來回西雅圖豪華商務艙機票抽獎，幸運兒可搶先搭乘最新款A350-900客機，在創新元素打造的高雅機艙內，體驗180度全躺平的獨立私人空間以及華航獨創的高空Sky Lounge禮遇，包括品嘗豐盛的美酒佳釀、台灣高山茶食及誠品書局精選書籍等，商務艙來回機票約12萬多，將抽出1名幸運兒獨享。另外，在「2024台北國際觀光博覽會」旅展現場，持福華聯名卡至華航攤位訂購機票，享點數3倍贈送好康。

提前部署夏季旅遊潮，台北福華即日起至5月31日推出線上旅展，單店住宿券原價10,000元，旅展價下殺4折，優惠價3950元。除了住宿券，擁有台、港、浙和西式美食等人氣餐廳的台北福華，餐券向來是熱賣的搶手貨，這次登場的線上旅展，一次開賣6款超值餐券，包括主打小家庭市場的「中式餐廳合菜餐券」，每張3499元，買5送1，每張優惠價2915元。而鎖定團體聚餐客群的「中式十人桌菜餐券」，每張15,888元，買10張贈1張，每張優惠價14,443元；兩券皆可通用「珍珠坊」上海料理、「蓬萊邨」台菜餐廳與「江南春」江浙料理3大老字號中菜餐廳。

人氣餐券絕對少不了「彩虹座」自助餐，餐廳5月起推出以美國德州與墨西哥風味料理為主題的主題菜單，喜歡吃豐盛自助餐的民眾可把握機會搶便宜。台北福華線上旅展推出3種方案選擇，包括每張1450元的「彩虹座通用自助餐券」、每套5張共7000元的「彩虹座午／晚餐套票」，以及「彩虹座下午茶套票」每套5張共4500元，等於每人爽吃吃到飽最低千元大鈔有找。另有「珍珠坊港點粵菜任你選餐券」每張1150元，可大啖數10道道地港式美食吃到飽。