《觀光股》豆府Q1獲利寫第4高 今年審慎樂觀

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【時報記者林資傑台北報導】連鎖餐飲集團豆府(2752)在展店效益及消費旺季帶動下，2024年首季合併營收創8.95億元新高，稅後淨利1.25億元、每股盈餘3.9元雙創歷史第四高，表現持穩高檔。展望後市，集團持續推進多品牌與多角化營運方針，目標今年新展12～15家，對今年展望審慎樂觀。

豆府2024年首季合併營收8.59億元，季增9.41％、年增14.83％，創歷史新高。營業利益1.25億元，季增11.79％、但年減3.48％，為歷史第三高。在業外轉盈挹注下，歸屬母公司稅後淨利1.02億元，季增達26.62％、年減2.48％，每股盈餘3.9元，雙創歷史第四高。

豆府表示，首季適逢春節消費旺季，台灣整體消費內需景氣仍相對穩定，集團首季新增「北村豆腐家」淡水家樂福、「帕泰家」高雄義享廣場、「涓豆腐」中壢SOGO等3家門市，展店效益配合各品牌戮力強化來店用餐體驗，帶動營收改寫新高。

觀察豆府首季本業獲利「雙率」表現，毛利率53.29％、營益率14.58％，優於去年第四季52.26％、14.27％，低於去年同期54.33％、17.34％，主要受食材、人力等成本持續上漲等不利因素影響，但整體獲利表現仍持穩高檔。

在展店效益及品牌吸客力帶動下，豆府4月自結合併營收2.69億元，雖月減2.38％、降至近5月低，仍年增6.82％、續創同期新高。累計前4月合併營收11.29億元、年增12.81％，續創同期新高。

展望後市，豆府將持續推進多品牌與多角化營運方針，持續增加旗下各品牌門市家數，目前規畫新展12～15家、使各品牌規模均衡發展，朝2025年達百家里程碑目標邁進，並透過APP「豆府鐵粉卡」增加與消費者互動與黏著性，提升會員來店消費及線上購物頻率。

此外，豆府旗下各品牌持續推出美味新菜色，配合集團多角化經營，陸續推出即食與冷凍食品，以及疫情後重啟海外夥伴合作洽談，預期均將為集團長期發展增添動能，對2024年營運維持審慎樂觀。