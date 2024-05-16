《生醫股》L606治療PAH三期臨床正向 國邑*今年完成授權目標不變

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【時報記者郭鴻慧台北報導】國邑*(6875)今(16)日表示，北美授權夥伴Liquidia將於美國胸腔醫學會議(ATS)發表L606治療PAH的三期臨床試驗期中分析結果。目前結果顯示正向，受試者皆能自Tyvaso成功移轉到以L606治療，且與其他藥物合併治療也呈現良好的耐受性，無明顯副作用。此階段性的臨床成果，除有助後續臨床推進的規畫，對國邑*正在進行的北美以外區域授權談判，亦有加分作用。總經理甘霈重申，今年完成授權案的目標不變。

PAH(第一類肺高壓)的致病成因不明，加上初期易被誤診，若不及時治療將有致命風險。甘霈指出，PAH是個複雜度極高的罕見疾病，目前雖已有十餘種治療藥物獲准，但因為有各自不同的藥理作用與反應路徑，因此相關臨床治療準則建議採取2種或3種路徑的合併療法，以提供病患更有益的治療方式。即便如此，迄今尚未有其他更有效的治療方式，存在未滿足的藥物需求。

甘霈進一步表示，現行核准的PAH治療藥物中，分為前列腺環素(Prostacyclin)、內皮素(Endothelium)、一氧化氮(Nitric Oxide)等三大標準療法，其中前列腺環素路徑的藥物市場規模達30億美元，占整體藥物比重達50%，居主流藥物。而前列腺環素藥物又可再分為口服、吸入與持續注射三種劑型，最近一年市場銷售額分別約為20億美元、5億美元、5億美元。

甘霈指出，今年3月美國FDA再核准2款治療PAH新藥上市，分別為默沙東的Sotatercept與嬌生的Opsynvi。其中Sotatercept屬於全新機制新藥，為注射劑型，患者每3周接受一次注射，並可搭配現有三大路徑療法使用以提高運動能力，降低疾病惡化風險。嬌生的Opsynvi則是整合現行二款口服藥物(Macitentan與Tadalafil)的複方錠劑，其最大目的在於延長旗下產品Opsumit的銷售生命周期，非創新機制藥物。

甘霈表示，默沙東與嬌生的2款新藥，因機轉作用與L606不同，皆非L606的競品，反而是Sotatercept新藥的上市將有助延緩現有PAH病患的病情惡化速度，擴大標準治療藥物的市場規模，而L606挾吸入型之高便利與低副作用，有機會與新機制藥物合併使用，為病患帶來新的治療選項。