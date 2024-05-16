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《國際金融》美通膨降溫 日圓續升 美元指數回穩

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】美國在周二和三分別公布PPI和CPI數據後，日圓匯率周四上揚，為連續第二天走高，美元指數在前一天大幅下跌後，周四持穩。

美國四月CPI為年增0.3%，低於三月的增加0.4%，並且低於預期的增加0.4%。核心通膨並降到三年來新低的年增3.6%。

數據公布後，美元兌日圓下跌1%，周四進一步下跌0.38%，至154.65。

由於日本央行(BOJ)保持寬鬆貨幣政策，而聯準會的提高利率，吸引資金流向美國債券和美元，日圓匯率今年以來已經下跌9.5%。

美元指數在周三下跌0.75%之後，周四小幅上揚0.17%，至104.39。目前投資人加大對聯準會降息預期，預計今年降息兩次。

一些分析師表示，聯準會官員希望先看到通膨下降的證據，再來支持降息。

荷蘭ING外匯策略師Francesco Pesole表示：「實際上沒有什麼事情能讓人們那麼樂觀。通膨正朝著正確的方向發展，但還沒有達到聯準會能夠降息的水準」。

Pesole說，投資人正在等待5月底公布的美國個人消費支出(PCE)的通膨資料。「在目前的階段，我認為，我們可能還會再經歷幾週低波動的、缺乏方向性的、以及區間的交易」。

周四歐元兌美元在觸及兩周新高後，下跌0.1%。英鎊在觸及一個月新高後，隨後小幅下跌。

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