台灣66家石化與塑橡膠產業鏈力拓海外市場 美國NPE展大出風頭

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美洲最大塑橡膠工業展（NPE）已於5月10日在奧蘭多奧蘭治縣會議中心圓滿畢幕，在外貿協會及機械公會全力協助徵集下，今年共有66家台灣石化塑橡膠原料與塑膠機械業者以「台灣館」型式前往參展，包括富強鑫、世林與銓寶等業者展出兼具智慧、高效與節能等機能的塑膠機種，在現場大出風頭；宏恩、大東樹酯、高祐與凱傳等大廠則展出最新研發上市的塑膠產業應用原料，整體展出規模與品質勝於以往，吸引國際買主湧入參觀與採購，締造高成交額。

貿協指出，NPE睽違6年再次舉辦，今年共吸引約2,000家廠商前往參展，本屆主要聚焦在汽車、建築、消費品、醫療與包裝等產業的創新塑橡膠應用，製程上提供新材料、高效能自動化、循環再利用等符合產業趨勢的應用方案，台灣廠商包括石化塑橡膠原料、塑膠機械等共有66家業者前往參加，其中外貿協會徵集17家、機械公會15家，以台灣館形式向到場的國際買主宣傳台灣塑橡膠機械的優勢。

值得一提的是，由經濟部國際貿易署推動的「智慧機械海外推廣計畫」，也與業者合作辦理產品快閃發表會，展示臺灣最新的產業應用方案。

貿協強調，為行銷臺灣機械的技術優勢，貿易署與外貿協會將辦理10場「智慧機械遊擊秀」，聯合業者發布臺灣在機台效能與加工優化、節能減碳等方面的最新應用發展，包含富強鑫的高效、節能等多種射出機台展示、世林的回收再造粒設備的品質優化方案、銓寶的全電式大容量吹瓶方案、第讚的智慧化製袋方案、英太的生質材料造粒方案等，藉由現場主持人與廠商講者互動方式，完整呈現臺灣的產品優勢給到訪參觀買主，協助臺灣塑橡膠產業供應鏈廠商爭取訂單到手。

貿協表示，「臺灣智慧產業形象館」透過異業合作展現完整塑橡膠供應鏈，除展出機械加工設備外，塑膠中心提供了可應用於電動車零部件或航太載具的熱塑複材料。另外，現場有6家台灣原料大廠參與展出，包括回收再造粒廠商宏恩；機能性塑料TPU、ABS指標品牌大東樹酯；客製色母原料廠凱傳；合成纖維指標品牌新光合成纖維；光學領域原料配方大廠高祐，及加工絲品牌集盛實業等，都在NPE展示了臺灣最新且多元的產業應用原料，讓參觀者耳目一新。

據了解，臺灣擁有完整的塑橡膠產業供應鏈，從石化裂解、塑料，再到機械設備、終端製品，讓臺灣成為全球塑橡膠市場的重要供應國。臺灣塑橡膠設備出口排名居全球第六，近年配合智慧製造、環保材料、3R循環利用等國際發展趨勢，從客戶角度出發，提供永續創新解決方案。

據Plastics Industry Association的2023 Global Trends報告顯示，美國2023年的塑橡膠製品運輸總價值維持在每月244億到249億美元之間。此外，美國、加拿大、墨西哥因北美自由貿易協定與短供應鏈趨勢，2022年塑料與塑製品總交易價值達到2,588億美元，而NPE 2024也看好高效益生產、創新材料與循環再利用等國際主流議題，將引領美洲的塑橡膠產業再創高峰。