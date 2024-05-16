房價高 新房小 這都6成民眾都買熟齡屋

台灣最近地震頻傳，老屋問題又再度成為探討議題，根據內政部統計資料，2023年全台的30年以上老屋存量已達483萬宅，比起十年前的355萬宅還多出128萬宅，使得民眾在購屋的屋齡也吹「老宅風」，第一建經研究中心統計內政部資料，2014年全台購買老屋的交易佔比僅21.9%，不過2023年躍升至42%，增加約1倍之多，六都中老屋的交易佔比最高，一直都是台北市的十年前34.3%，到2023年，已提高到60.7%，而增加最多的是台中市，增加29.2個百分點最多；佔比和增幅最小的是桃園市，2023年買老屋的比例佔26.1%，十年僅增加近10個百分點。

第一建經總經理謝萬雄表示，十年來，六都房價飆升，雙北市新案單價貴，公設高，室內使用空間小，在有限的預算和空間需求之下，有的民眾退而求其次選擇購買老屋，尤其是土地少、新推案量少的台北市更為明顯，在新案稀缺、高房價、屋齡老化等多重影響之下，只能越買越老，台北市佔60.7%居六都之冠，也就是台北每5筆交易當中，就有3筆是老屋。

第一建經研究中心副理張菱育分析，台中十年以來買老屋的增幅最高，主要是台中的成熟舊市區開發時間較早，區域建築屋齡普遍偏高，已有不少老舊建物規劃都更、危老改建，因此近年台中受理危老建築的案件，也居六都之冠。而這些舊市區像是西區、東區、中區等，地理位置精華，甚至出現總價在200萬內的小套房交易，買方承接後短期可收租、長期則有機會重建，增值空間較大。

台灣房屋特約地政士陳鶴天指出，現在銀行可申請的房貸期限最長是40年，不過通常銀行針對房貸審查有「貸款年限+房貸戶年齡≦65或75」以及「貸款年限＋屋齡≦50」規定，也就是如果申貸者年齡已45歲，貸款年限可能只有20~30年；或是首購族想申貸40年期房貸，購買房屋的屋齡就要在10年以下，因此雖然老屋價格比較便宜、室內實際使用空間比新案大，提醒民眾在購買前，要先與銀行確認貸款的條件和成數，以避免發生自備款不足，或是每個月還款壓力超過家庭支出等的問題。