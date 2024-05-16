童子賢：AI讓PC老幹發新芽 產業再熱5、6年

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針對AI PC趨勢，和碩董事長童子賢今天表示，若邊緣運算發展夠強，AI將為台灣PC產業帶來另一個春天，有AI的挹注，才能讓PC產業「老幹發出新芽」，透過軟體、裝置、半導體的改進創新，「這個產業熱個5、6年沒有問題」。

童子賢今天出席AI PC產業前景座談會，他在論壇演說回覆主持人提問時，半開玩笑地表示，「這是最近很少數，有人問我跟核能無關的問題」。針對AI PC，他表示，以往AI都是透過雲端來解決，難免衍生個人和公司的隱私問題，甚至有點小題大作，如果邊緣運算發展夠強，AI PC將為台灣PC產業帶來另一個春天。

他說，大家談及AI生態系時，除了關注軟硬體，也要放眼可能引發的社會問題，AI一樣需要健全法令才能有所規範，就像網路興起時，就衍生很多新狀況，例如跨境電商如何抽稅，虛擬貨幣要不要繳稅等，國家公權力對AI進展必須要有成熟想法，到底會產生什麼倫理上的問題，社會安全架構都需要規範和考量，如果這個部分付之闕如，就意味著AI生態性不夠完整。

他在受訪時表示，微軟創辦人比爾蓋茲當時第一個夢想是家家戶戶都有PC，早在90年代達成，而網路誕生後相連電腦，又是另一個故事，帶動社群興起，接著又有智慧手機讓許多應用變得更隨時隨地，科技一波波催生，如果以上沒有實現，「PC就跟冰箱、洗衣機一樣，擺在家裡的角落，只能改改外型和價格」，有科技的挹注，才能讓PC產業「老幹發出新芽」，AI PC就是這個概念，下一次更要期待AI手機。

他指出，手機體積更小，核心記憶體更小，可能要看語言模型是否能壓縮一點，耗電不要太大，大家也希望台積電製程持續進展，讓運算更上一層樓，透過軟體、裝置、半導體的改進創新，「大概可以讓這個產業熱個5、6年沒問題」。

童子賢看好AI對PC帶來的換機潮，他說，如果沒有以上更新、更好的應用，PC就會淪為冰箱，有創新和需求，才能成為消費者加速換機的理由，AI對PC帶來消費刺激的現象，使得PC公司又找到著力點。