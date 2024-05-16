爭取台灣好行機場通拉拉山 桃市府：機場專車先行

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國民黨市議員陳瑛今市政總質詢，以魚在水中游看不見眼淚為喻，希望市府重視原住民的心聲，除了爭取機場至拉拉山台灣好行路線、北橫公路全段開放行駛公車之外，也為偏遠地區教保員、原鄉簡易自來水巡檢人員、部落故事館進駐耆老、原林藝術舞集原鄉隊請命，希望能提高待遇或支給費用，這些建議全獲市長張善政肯定，在預算可容納範圍內都會支持。

陳瑛表示，為提供國內外自由行旅客友善旅運服務，活絡疫後國旅市場、增進國境開放後外國旅客旅遊便利性，希望市府向觀光署爭取「台灣好行」加開桃園機場經青埔至大溪、復興路線規畫，推動大溪老街、拉拉山風景遊樂區，讓北橫觀光升級接軌國際。

陳瑛說，很多國際背包客，透過網路直接搜尋台灣景點，而復興區拉拉山的優勢就是擁有100多棵神木，即使地方很遠，透過台灣好行方便可到，尤其北橫公路沿線正在推動國家風景特定區，希望中央能夠支持。

陳瑛指出，因應未來北橫國家風景特定區成立，北橫公路下巴陵至明池路段應重新檢討公車全段開放行駛公車，落實串聯桃園、宜蘭、新北、台北生活旅遊圈。

交通局長張新福說，北橫公路過去有公車路線，但因安全問題，目前禁止行駛甲類大客車，大客車只能到下巴陵。陳瑛建議，如大型甲類大客車無法通行，是否可以開放乙類大客車或中巴，由於北橫公路無法通往宜蘭，形成北部旅遊缺口，希望北橫、明池路段公車能恢復行駛，從桃園到復興、宜蘭、東北角，形成旅遊生活圈。

觀旅局長周柏吟表示，市府已積極研商規畫相關旅遊路線，今年也持續與業者合作並借鏡國際經驗，預計先以機場專車的方式推動，並與相關駐外辦事處研商，試辦過境旅客機場專車旅遊服務；明年也將搭配台灣燈會規畫賞燈專車，並積極向中央爭取「台灣好行」加開拉拉山路線。

陳瑛另爭取偏遠地區公立學校附設幼兒園契約進用教保員的薪資待遇，以穩定偏鄉幼兒園教保服務人力，市長張善政爽快答應說，需要預算不是很多，市府可以支持。

陳瑛也爭取溪口及下巴陵部落故事館，比照都會區耆老提供耆老事務幹部支給事務協助費、還有保障原鄉簡易自來水巡檢人員權益，爭取巡檢員每位每月5000元固定基本巡檢費、並建請原民局編列經費扶持原林藝術舞集原鄉隊，市長張善政同樣很快答應及協助。