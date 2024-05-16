泌尿外科權威 歐宴泉醫師新書 臺灣機械手臂手術領航者

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癌症令人聞之色變，但若能早期發現早期治療，都能夠大幅提升治癒率與存活率。童綜合醫院研發創新中心歐宴泉院長有鑑於此，早在2017年起開始積極推廣男性朋友進行PSA篩檢，在其最新著作《臺灣機械手臂手術領航者》更清楚介紹攝護腺癌為何被稱為「男性的隱形殺手」，因其出現症狀前不易察覺，第一、二期只佔1/3，1/3 患者是第三期，1/3 患者是第四期才被診斷，所以患者發現罹病常常為時已晚，並發生率已占國人十大癌症的第五名。

歐宴泉院長在《臺灣機械手臂手術領航者》此書中說道，國健署於1995年起以提供30歲以上婦女每三年進行一次子宮頸抹片檢查，多年來成效顯著，子宮頸癌發生率與死亡率持續下降。

但男性特有攝護腺癌在2021年癌症新個案人數統計逼近7500人，新發生病例已為子宮頸癌的5倍之多，由此可知，攝護腺PSA篩檢的重要性。歐院長常感概表示，在攝護腺癌治療方面，台灣進口的先進儀器與藥物都很昂貴，且通常只能在晚期使用，一個完整療程下來花費約數十萬至上百萬，不如鼓勵男性定期進行攝護腺癌篩檢，才能防患未然。

歐宴泉院長為了讓更多民眾認識各種泌尿系統疾病，並正視早期篩檢及早治療的重要性，同時介紹國際各式尖端治療技術與設備，鼓勵罹病患者不可因此喪志，將行醫近40年的經驗撰寫成書分享給大家。書中也敘述了歐院長的成長歷練過程，如何從衣食不豐的家庭中一路奮鬥，搖身成為臺灣機械手臂手術的領航者。

歐宴泉院長保有學無止盡的精神，無論是成為台灣達文西手術的前導者，亦或Hugo手術的開創者，乃至於2021年~2024年就讀於台大EMBA，再度學習管理學相關課程，都是持續學習不斷創新的表現。歐院長也強調，因為有童敏哲總院長的鼓勵，並期望能將台大EMBA管理觀念引進醫院，進而改變醫院文化，加速團隊成長。

歐宴泉院長「臺灣機械手臂手術領航者」之新書發表會5月15日於台灣大學管理學院舉辦，由同為台大EMBA校友的何戎先生主持，現場來自各界的重要賓客雲集，包括童綜合醫院童瑞年董事長、童瑞龍副董事長、童敏哲總院長都親自到場支持；台大管理學院胡星陽院長、國企學會丘紘豪執行長與台大EMBA眾多校友們也出席表達支持大力推薦本書；環境部薛富盛部長、健保署石崇良署長、前台大管理學院郭瑞祥院長、台中一中林隆諺校長、台灣泌尿科醫學會馮思中理事長、中華福音神學院吳獻章教授、瑞士商直覺楊繼盛副總裁等貴賓亦到場見證推薦；新書發表會現場還有歐宴泉院長人生中各求學階段的校友、教會弟兄姊妹、泌尿腫瘤協會病友、與合作夥伴們也都共襄盛舉。

其中，泌尿腫瘤關懷協會廖金船常務理事，以及台大EMBA校友王唯玲小姐等人，也在發表會上以自身經歷，分享他們在歐宴泉院長仁心仁術與視病如親的熱切幫助下，自己與其家人從大難病中「重獲新生」的感動與喜悅。

另外，前泌尿腫瘤關懷協會林其業常務理事與其他各企業代表等，也以實際行動支持推薦歐宴泉院長的新作，透過團體購買書籍，贈送給國防醫學院、中山醫學院、馬偕醫學院、中興大學、台中一中、台中科技大學與台中榮總等單位，希望藉由歐宴泉院長努力精進專業，不屈不撓精神的真實故事，以及他秉持從醫初衷，用愛心重視每一位患者的好榜樣，鼓勵後進學子，繼續傳承醫德醫術，為台灣培育更多未來的醫學人才，與更多的良醫名醫。