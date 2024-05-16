罹癌徵兆提前逾7年示警 牛津研究：尋找血液「特定蛋白質」

血液中的蛋白質可提前逾七年警示癌症的存在。 牛津大學科學家研究來自英國生物銀行4萬4000多人的血液樣本，其中包括逾4900個後來被診斷出患有癌症的人。科學家比較了最終被診斷出患癌和未患癌的人的蛋白質，並確定了與19種癌症相關的618種蛋白質，包括結腸癌、肺癌、非何志金氏淋巴癌和肝癌。 這項由癌症研究機構資助並發表於《自然通訊》（Nature Communications）期刊的研究還發現，有107種蛋白質與患者血液樣本收集後七年多才確診的癌症有關，另有182種蛋白質與三年內確診的癌症密切相關。 作者們得出結論，這些蛋白質中的一些可能可用於更早期檢測癌症，並有望提供新的治療方法，但需要進一步研究。 牛津大學的共同第一作者帕皮爾（Keren Papier）博士說：「要拯救更多生命免於癌症，我們需要更好地瞭解疾病最早期階段會發生什麼......以及血液中的蛋白質如何影響我們患癌風險。現在我們需要深入研究這些蛋白質，看看哪些可以可靠地用於癌症預防。＂ 第二項相關研究分析了30多萬例癌症病例的遺傳數據，發現血液中有40種蛋白質會影響某人患九種癌症的風險。研究人員發現，雖然改變這些蛋白質可能會增加或減少某人罹患癌症的機會，但在某些情況下可能會導致意料之外的副作用。 貝爾法斯特女王大學（Queen’s University Belfast）教授勞勒（Mark Lawler）說：「這些數據令人印象深刻——在癌症臨床表現之前就發現癌症的證據，為以更大機會成功治療，或者更重要的是實現防患於未然的聖杯，提供了關鍵時機。還有更多工作要，但對於英國每兩個公民就有1人一生都會遭受的這種疾病而言，這是重要的一步。」 華威大學（University of Warwick）教授楊格（​Lawrence Young），這一發現是朝著確定增加癌症風險的標誌物以及有助於早期診斷癌症的標誌物邁出的另一步：「確定導致癌症發生之前蛋白質的變化不僅對於確定高風險人群很重要，還可以提供導致癌症因素的線索。」