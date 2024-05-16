「阿龍」非原創、證據也是假的 台文館發表道歉聲明

國立台灣文學館（台文館）的「阿龍」涉抄襲事年， 16日台文館再發聲明表示，已接獲委託廠商「蹦世界數位創意股份有限公司」告知，「阿龍」相關圖像確實非為廠商原創，相關證據也是經由偽造產出。 聲明指「本館因廠商提供的不實資料，於日前所做出之回應，造成社會騷動；也因無法進一步即時回應社群媒體上民眾的提問，引發後續風波，在此向原創作者及社會大眾表達誠摯歉意。」 台文館還原求證經過指出， 5月8日接獲詢問，有關粉絲專頁發布「尋星之旅－文學星圖的展望」實境解謎遊戲、新春活動等貼文，當中出現的角色「阿龍」非原創，當下即請廠商查證。廠商以附有日期之網頁截圖及錄影為證據，表示該圖為原創，館方據此提供媒體相關資料。 事後因大陸原創作者提出原創「嗷嗚龍寶_AoWu」的證明，也提出台文館所附證據有多處疑點。網友也質疑為何台文館「小編」會創作此圖，內部人員與外包廠商有何關聯？台文館回應表示「小編」有眾人，創作「阿龍」的小編實是外包廠商的駐點人員，也有粉專發文權限。另外，台文館在連日事件後，再度責成廠商再次查明提出更明確事證。經過數日聯繫，廠商於16日證實，「阿龍」相關圖像確非原創，並發表道歉聲明。

台文館聲明指「由於此事件損害本館聲譽與權益至深，本館將就廠商侵權行為，依據採購法及契約規定，進行求償並追究相關法律責任，也立即將本案相關委製內容下架。本館未來將建立更為嚴謹的審查機制，秉持積極處理、實事求是的精神，把關圖文運用，以確保無侵害智慧財產權之情事。」