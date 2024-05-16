大愛捐腎讓她圓夢生子 女兒投入醫療成白衣天使

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台灣洗腎率全球第一，被稱為「洗腎王國」。約15％的洗腎患者是40歲以下的育齡女性，她們在腎臟移植後懷孕機率增加，但也伴隨風險和挑戰。35年前，孫女士接受腎臟移植，在親友鼓勵下懷孕生女，如今女兒成為中榮護理師，致力於照顧患者。孫女士感謝大愛捐贈讓她重生，更不後悔冒險生子，並鼓勵病友不要放棄希望。

台中榮民總醫院腎臟科主任陳呈旭指出，慢性腎臟疾病常伴隨荷爾蒙失調和性功能下降，根據統計，尿毒症女性的懷孕率僅為正常人的1％至10％。腎臟移植除讓患者的腎功能恢復，荷爾蒙也趨於正常，使她們恢復生育能力，儘管如此，懷孕也伴隨腎損傷、高血壓、腎功能惡化、體液過多和子癇前症等風險；此外，胎兒可能面臨早產和低出生體重的風險。

台中榮總統計，該院自2014年5月至2022年3月間共有22名育齡期腎臟移植女性成功懷孕，年齡從22歲到39歲，平均年齡為33.8歲，而從移植到受孕的中位時間為4.8年。

62歲的孫女士也現身說法，她年輕時因為A型免疫球蛋白腎病變洗腎，27歲時接受大愛捐贈完成腎臟移植，術後健康狀況大大改善，月經恢復正常，移植後第8年她在親友鼓勵下成功懷孕，在醫療團隊和家人的全力支持下，順利生下女兒，如今女兒長大成為中榮護理師，希望以此回饋社會，幫助患者找回健康；陳呈旭也鼓勵育齡期腎臟移植女性勇敢結婚、生子。