日圓貶值 法人：不會影響日股多頭走勢

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從去年至今，日股雖已漲了一波，但法人依然持續看好日股、加碼日股，法人表示，即使日圓一直處於貶值走勢，但不會影響日股多頭走勢，且和其他主要股市比較，日股估值也不貴。

觀察境內外日股基金近半年累積報酬率前10名，漲幅均在20％以上，除了境外日股基金之外，國內掛牌3檔日股ETF表現也全擠入前10強中，復華投信也將在6月募集國內第四檔日股ETF。

針對日股後市，貝萊德表示，儘管日圓對美元的匯率創下34年來的新低，推動日股的上漲動能依舊存在，日本的經濟成長前景仍相當樂觀，企業改革取得不小的進展且工資成長有望推動消費者支出。整體而言，疲軟的日圓主要源自日本銀行與聯準會的政策利率差異。如果聯準會開始降息，日圓則有望回升，仍然看好日本股市未來的表現。因此，貝萊德依然持續加碼日股。

富邦日本ETF經理人謝恩雅表示，近期日股出現盤整走勢，係因在日圓疲軟的情境下，將使海外投資人以美元計價的報酬受到負面影響，也使日股的吸引力下降。但在15日公布的美國通膨數據與零售銷售數據顯示降溫，市場重燃降息預期的激勵下，將有利於日股突破盤整局面。根據高盛證券統計，日本中小型股與美國長期利率負相關性高，因此未來也可期待中小型股反轉向上，東證指數也將受惠。

至於第一季GDP萎縮主因在於內需的疲弱，但在春鬥調薪幅度高的背景下，加上6月日本政府將針對所得稅實施定額減稅，皆有助於消費復甦。謝恩雅說，有鑑於2023財年財報亮眼的結果，也有助於支撐資本支出穩健成長。若日銀未升息則暗示通膨目標尚未實現，則維持金融環境寬鬆的時間將更長，有利於日股上行。

日本目前經濟呈現溫和擴張，製造業循環向上復甦的態勢不變，同時，弱勢日圓維持出口競爭力、主要國家需求復甦等正向因素，都是推動日股指數走揚重要因素，法人表示，日股ETF費用較低，參加日股就像買台股一樣便利，則是日股ETF優勢之處。