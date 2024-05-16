中華電攜手勤業眾信與資安院 建構上雲策略與資安防護

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因應政府打造數位韌性藍圖以面對數位轉型過程中所面臨的環境風險挑戰，中華電信16日下午攜手勤業眾信聯合會計師事務所與國家資通安全研究院共同舉行韌性政府論壇，由中華電信執行副總經理林榮賜、勤業眾信聯合會計師事務所總裁柯志賢、國家資通安全研究院院長何全德、美國在台協會資安官Jeffrey Hale、Amazon Web Services(AWS)香港暨台灣總經理王定愷共同為論壇揭開序幕。

中華電信表示，近年來全球有愈來愈多的國家對於數位韌性的高度關注，強化韌性成為重要的課題，中華電信以自身多年資訊系統雲化豐富經驗，積極規劃多項雲端韌性解決方案，這些方案經過內部嚴格驗證且完善後，再向外部推廣應用，致力於成為政府數位轉型的關鍵推手。

除了自身經驗外，為了滿足多元需求，提供CMCX多雲直連、多路由備援、Tier 3等級IDC機房整合軟硬體訂閱制服務等韌性解決方案，更導入全台首創「AWS Outposts」架構的城市級混合雲，係由AWS設計的全託管並可配置的運算儲存機架，提供低延遲、高頻寬、高安全及資料在地處理等創新應用解決方案，協助政府串聯地端與雲端，可完整實現政府最快捷、最安全的在地需求，並搭配資料加密分持、資料備份、系統備援、DDoS資安防護與電信級高速網路專線，協助政府機關提升韌性，邁向永續發展之路。

勤業眾信聯合會計師事務所表示，創新、效率與韌性助使政府應對挑戰並保持運作，而環境亦為驅動政府韌性發展的重要因素。國際政治經濟環境與新興科技發展瞬息萬變，民眾期待施政決策與服務效率，能在現有基礎上持續提升。勤業眾信建議以資料驅動力作為政府強化韌性的途徑之一，以應對各式突發事件、進行創新、提升效率與建構韌性。因此，運用資料判斷與改善政策制定，即展現由資料驅動政策制定的影響力；另一驅動的成效，則是藉由結合創新技術與相關政策配套措施，以實現智慧的政府服務，例如：建立政府資料平台實現資料整合和共享，並運用人工智慧和巨量資料技術，進而提供民眾使用政府高效率服務，同時亦有助於提升公民參與感和政府透明度。然而資料驅動下必須同時考量資料治理準則推動，讓資料共用更便利，以最大化發揮持有的資料價值。

此外，勤業眾信聯合會計師事務所也表示，根據世界經濟論壇（WEF）全球風險報告，網路安全（Cybersecurity）連續六年列為全球前十大風險，而在Deloitte發布之「2024政府趨勢報告」也指出，近年來各國政府持續關注應變韌性、數位轉型、資料驅動及促進創新等議題，加以人工智慧議題的飛速發展，除了驅動高效能政府外，應變韌性為政府的當務之急，而資通訊安全風險也是其中不可忽視的關鍵環節，運用零信任策略持續落實數位身份治理、資料治理、雲端安全、供應鏈安全、軟體安全等管控機制，以及從韌性出發持續推動資訊架構現代化、提升資料保護與資安事件應變能力，以強化關鍵基礎設施防護，持續提升數位韌性能力。