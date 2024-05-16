烏軍從東北部分地區撤退 布林肯宣布20億美元新軍援

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美國務卿布林肯15日在結束對基輔2天訪問之際，宣布提供20億美元資金，資助烏克蘭軍事努力。在布林肯宣布新軍援之際，烏軍在與俄軍激戰後，從烏東北部部分地區撤退。

據美國之音報導，俄羅斯15日說，俄軍又攻占哈爾科夫州2處定居點。俄軍一直在哈爾科夫地區加緊攻勢。

據哈爾科夫州長席尼胡波夫（Oleh Syniehubov）說，俄軍也轟炸了哈爾科夫州中部的舍甫琴科區（Shevchenkivskyi）。他發文說，這次攻擊造成2人受傷，損壞一棟5層樓建築。俄軍攻勢迫使烏克蘭總統澤倫斯基推遲原本出國訪問的計劃。

布林肯在基輔會晤烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）時說，美國總統拜登正在努力盡快運送新一輪援助，而這批援助是4月底批准的。布林肯還說，美國知道烏克蘭情況緊迫，但烏軍將得到他們需要的支持。

一名美國官員說，布林肯宣布的20億美元對「外國軍事融資」（FMF）將主要來自美國為烏克蘭提供的610億美元的一攬子援助方案。這項方案上個月由國會通過並由拜登總統簽署。

布林肯說，「我來這裡部分是為顯示支持，但是比旅行或訪問更重要的是這樣的事實，那就是非常具體的支持基本上已在路上了。」

庫列巴說，烏克蘭看到美國站在自己一邊，而烏克蘭「將能夠經受俄羅斯試圖施加給我們的任何困苦。」他也說，「這是一次非常及時的訪問，因為它發出鼓勵的訊號，不僅鼓勵烏人民，更重要的是，鼓勵部隊、那些英勇保衛烏軍，他們在南部、東部奮戰，還有俄羅斯試圖擴大戰區的哈爾科夫附近東北部。