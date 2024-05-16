菲向日追加採購5艘巡邏船 菲海巡：可耐受住水炮

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據日本共同社16日報導，在南海與中國對峙的菲律賓海岸防衛隊15日宣布，17日將與日本簽署備忘錄，透過政府開發援助（ODA）的日圓借款，追加採購5艘全長97公尺的大型巡邏船。菲律賓海防隊指揮官加萬15日接受共同社採訪時強調「它們未來將成為主力船」，並表示「對日本（為維護南海和平與秩序）的協助表示感謝」。

日本2022年首次交付2艘同型巡邏船，並進行了隊員訓練。據外交消息人士稱，法國也在就追加採購巡邏船積極開展活動。加萬表示「也歡迎來自其他國家的提議」，同時肯定稱日本的支援最積極。 菲律賓海防隊發言人塔里埃拉9日在東京舉行面向共同社等媒體的記者會，指出97公尺的大型巡邏船可以長時間執行海上任務。包括根據2013年日圓借款協議採購的10艘全長44公尺的巡邏船在內，為監控中國船隻而在南海投入了多艘日本巡邏船。該發言人介紹稱，「得益於高超的造船技術，即便遭遇中國海警局船隻的水炮攔截，也耐受住了高水壓」。

加萬15日陪同日本駐菲律賓大使遠藤和也參觀了停靠馬尼拉碼頭的大型巡邏船。遠藤表示將繼續對海岸防衛隊提供支援。

去年11月，日本首相岸田文雄訪問菲律賓後，菲律賓官方隨即發布，菲國海岸防衛隊將透過日本提供的資金追加接受5艘全長97公尺的大型巡邏船（MRRV）。據《美國之音》報導，菲律賓交通部表示，加上已交付的12艘船，日本援助菲律賓海防隊的船隻總數已達17艘。

菲律賓交通部長包蒂斯塔（Jaime Bautista）說，這將成為菲律賓海防隊現代化措施的一部分，海岸防衛隊主要使用這些船隻進行海上執法、補給，也用於執行搜索救援任務、人道援助和災害應對工作。