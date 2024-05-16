推動國家語言友善環境 原民會啟用同步口譯設備會議室

為促進原住民族語言的使用與傳承，行政院原住民族委員會於16日在新莊聯合辦公大樓北棟10樓1024會議室正式啟用中央部會第1個同步口譯設備會議室。現場備有阿美族語、鄒族語、布農族語、賽德克族語、排灣族語、魯凱族語、台語及客家語等8種語言的口譯人員，以推動國家語言友善環境為目標，進行同步口譯服務。

原民會自2023年起推動「原住民族地區鄉（鎮、市、區）公所族語口譯設備補助計畫」，已補助新竹縣五峰鄉、苗栗縣南庄鄉、南投縣信義鄉、屏東縣三地門鄉、泰武鄉及春日鄉、台東縣東河鄉及延平鄉等8個公所及代表會，建置同步口譯設備會議室。

原民會主委夷將Icyang表示，其實在2021年的10月開始，鼓勵單位主管用自己的語言來做業務報告，剛開始同仁也是調適很長的一段時間，另外一個遇到的問題是當時沒有同步口譯的設備，所以每個月的主管報告，都要臨時花5萬多元租用同步口譯的設備，過去兩年多來總共租用了29次，2022年就有想法，設立永久的同步口譯設備會議室，但剛開始跟南北棟的管理委員會溝通時，大家有點抗拒、還沒準備好，說這個設備是只有原民會可以用，但是今天應該是國內是第一次同時是用原住民的語言、客語、閩南語與華語一起來開這樣的會議，讓聯合辦公大樓成為政府機關首個具有多語同步口譯設備的會議室，並將提供本大樓各進駐機關使用，共享資源，很高興在他卸任前，可以把設備弄好，算是一個里程碑。

對於不管是翻譯族語或是基層口譯，經費都相當的少，甚至是被聘請的時候，金額跟外語口譯落差很大的問題，夷將Icyang表示，同步口譯已經過幾個梯次的口譯人才培訓，接下來是設備有了，法律也配套完整，以後同步口譯的人才要繼續在學校做訓練，現在也開始思考同樣的同步口譯費用，不應該不同的語系，用不同的這個待遇給他們，要應該都是同一個標準，這樣才是符合國家語言的政策。