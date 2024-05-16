中華電信Hami Video為最多用戶選擇訂閱的國內OTT影音平台

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資策會產業情報研究所（MIC）公布台灣影音觀看行為調查，用戶對於國內平台偏好前五名，依序為巴哈姆特動畫瘋（32％）、中華電信Hami Video（27％）、遠傳friDay影音（18％）、愛爾達ELTA TV（17％）與公視＋（17％）。

針對「訂閱國內平台」的用戶，前三大訂閱平台分別為中華電信Hami Video（31％）、巴哈姆特動畫瘋（20％）以及遠傳friDay影音（19％）。

中華電信表示，Hami Video為用戶選擇「訂閱國內平台」第一名，並為用戶「國內平台偏好」前二名，為電信業者OTT品牌排行第一名。

調查結果，偏好串流影音平台的用戶有3成1選擇「付費訂閱國內平台」，而「訂價合理可接受」是付費訂閱的主要因素。另外，有超過4成的用戶因「價格、習慣、內容」三大因素做為選擇「國內平台偏好」的考量。

Hami Video以自主平台技術與AI數據管理，根據客戶喜好推薦內容，其中更有多達1,000小時的獨家／強檔台灣影劇，讓Hami Video成為國人最喜愛的台流首選。另提供暖心AI小幫手，讓客戶用說的即可在上萬小時影片中找到喜歡的影片，並結盟內容商提供包括電影、戲劇、卡通、動漫、綜藝節目、紀錄片、直播音樂會等3萬小時的各式內容，透過不斷優化AI數據分析與平台體驗，讓分眾內容的多元性更貼近客戶的體驗需求。

另外，Hami Video針對運動客戶亦提供4K、4D多視角、VR、AR等新科技觀賽體驗，為迎接七月即將來臨的巴黎奧運，特別規劃AR、超慢速視角等科技應用服務，滿足不同客戶的多元化需求，打造Hami Video為豐富影視運動娛樂的OTT首選平台。

為響應政府文化政策，中華電信去年10月即率先宣布與文策院籌組「文化內容產業基金」，號召各產業發掘台灣優質影視音，一同創造文化內容IP生態圈。同時也進軍國際，與日本東京電視台合作推出跨國合製戲劇，未來將持續秉持廣結盟的開放態度，帶動國內的影視產業發展，讓內容、平台、客戶、產業形成正向循環，共同推動OTT成長，持續打造優質T-Content躍上國際。