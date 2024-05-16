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日本鹿島號測試「星鏈」網路 自衛隊私人手機可望解禁

  • 中時即時 王嘉源
日本海上自衛隊訓練艦「鹿島號」。（圖／日本海自網站）
日本海上自衛隊訓練艦「鹿島號」。（圖／日本海自網站）

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據共同社16日報導，日本海上自衛隊將開始試用美國太空探索技術公司（SpaceX）的衛星網路服務「星鏈」，以便讓船組成員在遠洋航海期間也能使用私人智慧型手機。搭載相關系統的訓練艦「鹿島號」15日在東京晴海對媒體開放。海自將在20日起的遠洋航海訓練中測試「星鏈」網路，力爭大約3年後在幾乎所有艦艇上配備。 　　 據海自介紹，此前一直利用靜止軌道衛星實現船員與家人朋友的郵件往來，但速度慢、通信難。鑑於隊員人數持續達不到滿編定額，此舉旨在透過改善職場環境來增加應徵者。

大量衛星在低軌道運行的「星鏈」網路於去年7月開啟海上服務後，海自作為船員福利之一，開始考慮引進。5月在「鹿島號」和另一訓練艦「島風號」上安裝了各2套天線設備。透過設在食堂和居住區的WiFi，能在休息時間使用智慧型手機和平板終端上網看影片等。

兩艘艦船將搭載約570人環遊地球，航行175天，直至11月11日，途中停靠11個國家。船上有約190人是從防衛大學校或普通大學畢業後，在廣島縣江田島市的海自幹部候補生學校學習了一年的實習幹部。 　　 此次航行的靠港地點已提前公佈，行動保密的必要性較低，因此被認為適合對通信狀況在不同航行海域的變化和設備的耐久性進行驗證。由於可用的數據總流量已定，將探討如何合理使用，還將摸索如何用於業務。

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