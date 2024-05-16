恩主公醫院攜手中央大學 創造學醫綜效雙贏

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三峽恩主公醫院今（16）日與國立中央大學簽署合作備忘錄，將結合恩主公醫院的臨床專業和中央大學生醫團隊的研發能量，創造學醫綜效雙贏的新里程碑，邁入資訊化、智慧化、精準化，透過密切與各產學界合作，增進醫療技術和提升醫院服務品質。

恩主公醫院團隊由院長黃信彰帶領副院長孫瑞昇、主任范守仁前往中央大學進行簽約儀式，中央大學則是由校長周景揚校長、副校長許秉瑜、生醫理工學院院長王健家、生命科學系主任陳師慶、認知神經科學研究所所長梁偉光共同出席。

恩主公醫院表示，院方從數年前就已意識到AI人工智慧對醫療服務的重要性，持續引進電子病歷、電子表單、智慧手術、行動簽章系統等數位管理方式，提供更精準的醫療照護。

旗下的橫溪恩主公護理之家更與工研院合作，首創全國「PECOLA AI感知照顧系統」，提供家屬線上即時瀏覽的服務，護理之家住民也透過系統以及陪伴機器人，增進活動與社交互動樂趣。

同時，恩主公醫院也邁向微創手術的新里程碑，引進「第四代達文西機器人手臂系統」，降低手術風險，大幅縮短病人手術後恢復期和住院時間，持續精進醫學技術給民眾更好的醫療服務。

中央大學預期發展以預防及精準醫學為核心概念，串接大數據、生醫生技、資通訊、AI與IoT等新興科技，結合科技整合、研發創新、智慧醫療、人才培育、醫療大數據及AI人工智慧等國家科技發展重點技術，進行跨領域的生醫科技人才培育。