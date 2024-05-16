台積電美國鳳凰城廠工地爆炸 化學卡車釀禍司機送命

台積電位於亞利桑那州鳳凰城廠區施工現場，當地時間15日下午發生爆炸。根據當地工會與鳳凰城警察局聲明，現場發生一起化學卡車爆炸事故，導致司機身亡。 根據彭博新聞社報導，41歲的吉特龍(Cesar Anguiano-Guitron)從工地運送廢料時停下來檢查油罐，當時他意識到有潛在問題，在發生「無法控制的壓力釋放」後，他被一個鈍器擊中並從車上被拋出6米遠。當地消防部門將他送往醫院，但他因傷重不治身亡。警方正在調查這起事故。 代表該名員工的亞利桑那州建築與工會理事會(Arizona State Building and Construction Trades Council)週三晚間在一份聲明中證實了這名工人的死亡。 該工會表示：「施工人員的安全和福祉是我們的首要任務，我們希望所有監管機構都能對這一事故進行全面徹底的調查。目標應該是確定是否採取了足夠的安全措施、事故原因，並實施必要的措施來防止將來發生此類悲劇。」 台積電之前在一份電子郵件聲明中表示，他們知悉發生了一起事故，一名廢料處理卡車司機被送往了當地一家醫院，但該公司的設施沒有遭到任何損壞。聲明指出，台積電公司員工或現場施工人員沒有報告任何相關受傷情況。台積電一名發言人沒有回應對工人死亡的進一步說明要求。 台積電是製造輝達(Nvidia)和蘋果(Apple)晶片的主要代工廠，正投資650億美元在亞利桑那州建設三座晶圓廠，以減少對台灣總部的依賴。這個項目最終將從2022年「芯片與科學法案」（Chips and Science Act）獲得116億美元的聯邦補貼和貸款，但在鳳凰城與有組織的工會力量之間存在一段曲折的歷史，包括數月來圍繞現場安全和管理問題的糾紛。 該公司與工會在去年12月達成了一項勞工協議，成立了一個新委員會，專注於工人培訓計劃和在安全問題出現時的透明度。