破8千人申請！基市環保局：電動機車專案將增2品牌

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基隆市政府持續推動公益青年就業電動機車方案，迄今已有超過8000個民眾申請。16日環保局進行業務報告，環保局長馬仲豪表示，先前電動機車2.0的專案最為人所詬病的是選擇不夠多，市府預計將於5月底進行案車款審查會，預估下半會增加兩個電動機車品牌。

自去年10月基隆市政府開放民眾申請基隆市公益青年電動機車專案開始，可以申請的車款包括了光陽的兩個車款及中華的一款電動機車，但不管是議員或是民眾，都認為選擇不夠多。

馬仲豪16日在基隆市議會進行業務報告時表示，除了現行的兩個品牌及3款車型外，市府於4月底發函給國內符合規定的電動機車廠商，邀請加入公益青年電動機車計畫，截至目前為止已有兩家新的業者願意參與，分別是三陽機車及泓創綠能。

馬仲豪表示，市府將於5月底召開專案車款審查會，若順利通過後，將於今年下半年將通過審查的車款納入公益青年電動機車專案。他指出，這兩個品牌提供給基隆市的電動機車，類似現行中華提供的車款，都是採用充電式的車型，如此一來就可以避免民眾在外奔波找尋換電站的困擾。不過會新增幾個車款，仍需經過5月底的車款審查會後才能確認。

至於民眾關心從申請到領車究竟需要多久，馬仲豪表示，環保局會持續與申請的民眾保持聯繫，依目前執行狀況，從申請到領車大約需要8周到10周。另外，若民眾有意由現行的2.0方案更改為3.0方案，只要在交車之前，都有彈性調整的可能性。