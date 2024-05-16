4月人民幣存款餘額連三降 下月恐跌破1,200億元大關

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美國降息時間點可能延至9月，美元高利率維持更長時間，美元存款吸金力不減。中央銀行16日發布4月銀行人民幣存款餘額，在美元利差優勢下，銀行人民幣存款餘額續探底，單月大減36.4億元（以下均為人民幣）、已連三月下滑，且月減幅2.8％創近半年新高，下月不排除直接跌破1,200億元大關。

央行指出，4月外匯指定銀行（DBU）人民幣存款月減53.31億元，減幅5.2％，略降至962.97億元，法人戶連三月下降，而個人戶則是連二降，且包括活、定存都下降；國際金融業務分行（OBU）則月增16.91億元或6.1％，升至292.99億元。

央行官員說明，DBU餘額續降主因法人戶把人民幣存款轉成美元，並加碼投入美元計價的衍生性金融商品，以及法人戶結售人民幣貨款所致；而OBU餘額也上揚，主因法人戶將大陸地區貨款匯回後，以及自香港匯回投資所得，存入人民幣定存。

至於上月不少法人戶將人民幣轉進澳幣，主因澳幣利率相對較高，利差優勢成為資金移動主因。但官員觀察，4月搶進澳幣的規模已趨緩，澳幣吸引力應是短期因素，美元仍較受市場青睞。

國銀人民幣存款餘額在1月反映短期因素罕見上揚，2月起即回到下行趨勢，且減幅更是逐月擴大，2月減幅1.2％、3月1.4％、4月更達2.8％。

官員認為，美元存款普遍都有3％以上，吸引力不小，但下半年若美元降息後，人民幣下滑速度應會放緩，但幾年美元降息碼數也不高，美元利率還是大幅高於人民幣，加上美元匯率相對強勢，人民幣存款餘額下滑趨勢短期難扭轉。

另觀察匯款方面，DBU匯款總額大增208.04億元至1,643.31億元，主要是廠商支付三角貿易匯款，以及國內法人資金調度；而DBU匯款總額也增加13.85億元至1,405.83億元，主要是法人戶從DBU匯入OBU帳戶後、再匯往大陸，就使整體匯款總額增加。