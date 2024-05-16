歐美將進入旅遊旺季、大型活動舉辦 團費估漲1成

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旅行業品質保障協會公布第3季各線旅行團參考價格，北美、歐洲即將進入旅遊旺季，且有許多大型活動即將舉辦，讓旅行團費成長10％左右。而台灣人最愛的日本，受惠航點、航班增加及匯率維持低檔，團費可少10％。

品保協會分析，達美航空、華航及星宇航空增飛西雅圖，將會重新帶動美加市場，而第3季為北美傳統旅遊旺季，是各國家公園最好的觀賞季節，特別是加拿大東岸的賞楓季，雖面臨高團費，但今年仍大受歡迎，建議旅客提早計畫。無論是與去年同期獲今年第2季相比，團費漲幅約10％。

暑假的歐洲同樣為旅遊旺季，且遇到巴黎奧運、夏季帕拉林匹克運動會、歐洲足球錦標賽、西班牙奔牛節、德國慕尼黑啤酒節等，行程更豐富，但也讓旅行團報價增高。

日本仍為最夯出國目的地，今年1、2月份出國去日本人次都突破50萬人次，比去年多1倍，但好消息是，團費方面反而減少10％左右，原因是航空公司航班、航點增加，整體團體機位數多了，票價也比去年便宜。此外，日本匯率維持在低檔，預估團費會少3000至5000元。

不過，因日本旅遊太熱門，許多飯店開始收取「取消費」，這在疫情前是沒有的狀況。另日本巴士有嚴格行車時間，每天上限11小時，嚴禁超時，因此日本線在排景點時，會改排得比較鬆散。

韓國線行程的趨勢也有改變，大砍人蔘、保肝購物行程，韓國觀光公社推薦的商品則大量增加。品保協會呼籲，盼消費者能理解一分錢一分貨的原則。

東南亞部分，暑假約漲3％，受到機票降價、泰國免簽延長，整體銷售有回溫。品保協會也提醒，泰國的免簽30天是觀光免簽，對於持觀光簽卻趁機進行商務活動，查緝算嚴格，呼籲不要用觀光簽跑去參訪工廠。