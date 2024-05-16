搶攻台日社群版面「仙女棒造型吹風機」 5天破千萬日幣

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每個人對美都有不同的定義，不論從穿搭、髮型、彩妝，營造截然不同最能代表自己的風格就是美的展現。訴求純粹美的「Acerpure Beauty仙女棒造型吹風機」甫推出就獲得熱烈回響，上架5日便拿下千萬日幣亮眼成績！

首度跨界美髮造型、首次連動台日集資

Acer宏碁集團旗下生活家電品牌「Acerpure」不僅首度跨入美髮造型家電，與亞洲跨國集資平台「MYFEEL」聯手推出集資計畫，更是首次於台灣、日本共同連動，四月底於台灣上市即在社群上造成廣大討論。而日本方面，則透過與MYFEEL與日本書店品牌蔦屋（TSUTAYA）同集團旗下集資平台「GREEN FUNDING」合作，在上架第5天即達到千萬日幣銷售，也獲不少日本網友熱烈回饋，「非常期待」、「對Acer技術寄予厚望」、「只用一台吹風機就能搞定一切」，為市場需求帶來全新的期待，儼然將在台、日髮妝造型界造成不小轟動。

我就美！自信甩開頭髮，亮麗邁步向前 超殺入手價

髮妝造型界重磅新品「仙女棒造型吹風機」，結合科技與美學，擁有極具吸引力的外觀設計和卓越性能，提供多達7款造型吹嘴，包括集中乾髮、微彎小捲、自動繞捲、柔順直髮、水波中捲、蓬鬆空氣等功能，讓吹風機不僅僅用來吹乾頭髮，更能輕鬆實現各種造型。

此外，專業髮廊職人更搶先見證其優越性能：「機身意外輕巧，吹乾及造型時省力，節省大量時間並提高效率」、「釋放的高濃度負離子能有效保濕頭髮，減少斷裂和毛躁，使頭髮更加水潤、健康」。事實上，此款吹風機採用獨家AI護髮模式及業界領先高濃度負離子技術，在造型的同時也能有效保護髮絲，讓頭髮充滿光澤，呈現水潤、柔順的亮眼效果！一機在手，每天都能煥然一新，為生活增添天然濾鏡！19日前MYFEEL平台提供超早鳥優惠價4,290元（原價9,990元，相當於43折）。

具創意思維的國際創新精神化身為品牌縮影

MYFEEL為日本上市娛樂公司DLE集團旗下品牌，作為亞洲最大跨國集資平台，將對好點子、酷東西的實踐精神，轉化為對美好生活提案的堅持，透過洞悉科技與國際的需求，致力創造美好的生活體驗，將所有不可能變成可能，未來也將與更多品牌攜手合作，為消費者提供更好的產品和服務。

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