賑災基金會預撥4.53億補助經費 花縣府：款項今天已入帳

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

0403花蓮強震重創花蓮地區，重建之路遙遙無期，經花蓮縣政府向財團法人賑災基金會預撥4.53億元經費，款項今天已入帳，將用於死亡救助、重傷救助、醫療補助、安遷救助、傷亡者家屬生活補助及第一、二類生活補助等各項災後補助，並以最快時間將款項撥款至災民帳戶。

縣府表示，9日向財團法人賑災基金會行文，預撥補助經費4億5300萬元，用於各項災後補助，款項於15日撥款，16日入帳，近日將陸續依照補助項目將款項撥款至受災戶帳戶。

社會處說明預計發放人數及措施，其中，死亡賑助5人，總金額300萬；重傷賑助7人，總金額70萬元；傷亡者家屬生活補助預估12人，總金額900萬元，款項將由縣府直接撥入家屬或傷者本人帳戶。住院3日以上醫療補助預估47人，總金額235萬元，將依衛生局提供住院3日以上的傷者名冊寄發簡訊，通知傷者傳真本人帳戶，即可依帳戶撥款。

賑災基金會的安遷賑助補助部分，預估有500戶，總金額為2500萬元，災民可與縣府安遷救助一同向村里長申請，但與租屋補助只能擇一申請，經公所初審、縣府複審後，即可撥款入申請人帳戶。

至於生活補助部分，主要是針對黃紅單戶提供協助，其中第一類生活補助，紅單戶預估有776戶，總金額2億3280萬元、黃單戶1099戶，總金額1億6485萬元；第二類生活補助（中低收入戶），紅單戶預估20戶，總金額900萬元、黃單戶28戶，總金額630萬元。

社會處指出，針對紅、黃單戶生活補助，因行政院4日召開0403震災復原重建專案會議，受災戶大樓主委於會議中表示，無居住事實的所有權人若為出租人，現因房屋受損無法出租房屋，除收入受到影響，房屋內的家電、家具等也有財損，無其他救助，希望能考量財損因素納入無居住事的之所有權人。

縣府表示，日前將該問題行文賑災基金會後還未獲得回應，待對方回覆最終申請資格對象後，將以申請安遷救助案的資料為基礎，核撥入民眾帳戶，期望以最快速度為受災居民提供幫助和支持。民眾如有任何疑問，可電洽社會處救助科（03）8227171分機397、398、399。