台文館認了「阿龍」抄襲對岸作品 網友罵爆：台灣之恥

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台灣文學館日前推出的活動主視覺「阿龍」被網友踢爆抄襲大陸創作者「嗷嗚龍寶」作品，館方日前還拿出委託廠商的偽造證據堅稱絕無抄襲，卻遭大陸作者網路發文打臉，台文館16日下午終於發出道歉聲明，坦承廠商已告知並非原創，相關證據也是偽造產出，將下架遊戲，依契約向廠商求償並追究法律責任，大批網友湧入留言罵爆「可恥」。

台文館去年12月中推出實境解謎遊戲活動，找委託廠商「蹦世界數位創意公司」畫出遊戲主角台灣「阿龍」，活動到今年農曆年順利結束，都未被發現抄襲。

台文館最近打算重啟遊戲，才遭網友踢爆台灣「阿龍」與大陸創作者「嗷嗚龍寶」作品十分雷同。台文館10日還拿出廠商偽造的證據，表示台灣作者的創作早在2019年的IG已發表，振振有詞堅稱絕無抄襲。

網友隨即這份IG截圖的證據十分粗糙，還有P圖修改發文時間年份的痕跡，質疑台灣作者不敢公開IG帳號提供查閱。

經過台文館反覆向廠商求證，廠商16日下午自行在臉書發文道歉，表示作品的確非原創，而是參考網路類似插圖再繪製出來，確實侵犯原創者權益，之後提出的偽證截圖，也是由創作者後製產出，提供錯誤資訊給台文館回應。

台文館也隨後發道歉聲明，表示將就廠商侵權行為，依據採購法與契約規定求償並追究相關法律責任，並下架相關內容。未來將更嚴謹把關審查機制，卻寶吳侵害智慧財產權的事情發生。

大批網友湧入留言，大罵「丟臉」、「台灣之恥」、「描圖仙人」、「謝謝台文館與廠商讓我看到台灣價值」、「大型翻車現場」、「抄襲就抄襲，還參考勒」。