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台灣形象展助印尼打造智慧永續新願景

圖：印尼台灣形象展開幕典禮貴賓合影。左六為印尼雇主協會主席法藍奇（Franky Sibarani），左八起印尼國會議員馬大倪(Mardani Ali Sera)、外貿協會董事長黃志芳、駐印尼代表處大使陳忠。圖／貿協提供
圖：印尼台灣形象展開幕典禮貴賓合影。左六為印尼雇主協會主席法藍奇（Franky Sibarani），左八起印尼國會議員馬大倪(Mardani Ali Sera)、外貿協會董事長黃志芳、駐印尼代表處大使陳忠。圖／貿協提供

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睽違5年的「2024年印尼臺灣形象展」16日重返印尼雅加達會議中心，外貿協會董事長黃志芳表示，今年的印尼台灣形象展特別規劃「智慧製造」、「智慧醫療」、「綠色永續」、「清真」及「智慧樂活」等5大主題，展出台灣優異的科技實力與創造力，提供印尼產業轉型最佳的解決方案。

外貿協會本次率130家優質台灣企業前往展出，使用170個攤位。

貿協指出，與疫情前相較，本次展覽有更多資通訊、循環經濟和智慧醫療領域業者參加，可以看出印尼在數位轉型、循環經濟與醫療產業的發展所帶來的潛在商機，獲得台灣業者的關注。

因應全球產業趨勢快速變動，以及節能減碳浪潮興起，印尼政府致力將印尼打造為智慧永續國度，積極推動印尼產業發展升級。黃志芳表示，台灣就是印尼快速發展轉型階段中最好的夥伴，雅加達許多電動機車的換電站，就是台印尼合作的最佳範例，台灣業者扮演關鍵角色，協助印尼完成產業轉型的目標。

駐印尼台北經濟貿易代表處大使陳忠表示，印尼致力於成為全球製造業中心，而台灣在創新與科技領域的卓越技術，能為印尼提供強力的支持。國會議員馬大倪及印尼雇主協會副主席法藍奇不約而同提到，經濟發展對印尼至關重要，毫無疑問台灣是印尼的重要經貿夥伴，感謝主辦單位提供了形象展這個重要平台，提供台印尼企業合作的機會。

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