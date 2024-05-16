OVO真4K無框電視、可K歌HiFi電視震撼發表　 Hihibox 及 WaBay募資起跑

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智慧視聽裝置領導品牌OVO，發表首款超旗艦Ultra HD智慧投影機「真4K無框電視」K9，以及最新力作嗨霸王「可K歌HiFi電視」KT65/55，即日起於 Hihibox 及 WaBay 挖貝雙平台群眾募資起跑！另宣布日前募資突破 1,900 萬元的爆品可移動電視「推推閨蜜機」TT1正式上市，實體通路將攜手量販龍頭家樂福首發，並上架OVO官網、momo、PChome 24h、Yahoo、蝦皮購物等電商開賣！

OVO 創辦人暨執行長吳有順表示，OVO 將高亮度、高性能4K智慧投影機價格帶進入普及價位，相較於一般電視尺寸，在超百吋畫面上更可充分表現 4K 細緻畫質與沈浸感，將逐漸成為高端主流機種。

OVO智慧投影機2023年銷量突破2.1萬台，連續2年全台銷量第一。近日發表首款超旗艦Ultra HD智慧投影機「真4K無框電視」K9，畫面精美細膩、撼動人心，2,600 ANSI 超高亮度，燈不關黑也能看；28ms 低延遲、打 Game 好沈浸；新一代K歌系統，新增去人聲功能，YouTube 上任意一首 MV 一播就能唱。看電視、追劇、打 Game、唱KTV，一機搞定！上市售價 65,980 元，贊助預購只要 6 折 39,588 元！

自2021年進軍電視市場以來，OVO從開機直接看免費第四台的易視界系列，自帶聲霸、支援關螢幕聽音樂與藍牙音響模式的小霸王系列，到續航8小時、免組裝的推推閨蜜機可移動電視，有感創新每每成為市場焦點。

OVO最新力作嗨霸王「可K歌HiFi電視」KT65/55，一款內建豐富影音內容、HiFi聲霸與K歌系統的「影音K三合一」4K智慧顯示器。支援4K HDR10+、杜比音效、關螢幕聽音樂、藍牙音響模式、語音搜尋點歌，以及歷經5年研發累積的新一代K歌系統。串流影視、杜比音響、卡拉OK三大功能，一機搞定！KT65 售價 29,980 元，預購價 19,988 元。KT55 售價 22,980 元，贊助只要 14,988 元。

募資突破 1,900 萬元的可移動電視「推推閨蜜機」TT1，因應「大螢幕與可移動性全都要」趨勢而生的新物種，一款可以推來推去、轉來轉去、前傾後仰、高高低低的 27 吋FHD智慧顯示器，躺平追劇、做菜、泡澡、健身、學習、演奏、遊戲、商務、看直播，推到哪看到哪。擁有開放自由安裝 APP，首創續航 8 小時、免組裝等眾多特色。

OVO TT1即日起正式上市，實體通路將攜手量販龍頭家樂福首發，並上架OVO官網、momo、PChome 24h、Yahoo、蝦皮購物等電商開賣。建議售價 29,980 元，上市推廣價只要 25,980 元，有興趣的朋友敬請把握機會。