中央全力衝刺推動社宅興建 籲請地方共同努力

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國土管理署今表示，有關網路流傳居住正義頻被打臉之訊息，絕非事實，並進一步說明全國直接興建社會住宅數截至今年4月底止已達成10萬603戶，中央興辦5萬2845戶，地方興辦4萬4758戶，中央在短短4年間，讓全國社會住宅推動速度超越地方，在今年底可望達成直接興建12萬戶目標。

國土管理署表示，台灣推動社會住宅興辦，可分為2階段，在106年至109年是由地方政府主辦，但109年起興建速度明顯變緩，中央立即扛起責任，接手社會住宅興辦工作，第2階段就是從110年起，由內政部偕同國家住宅及都市更新中心投入實質興建， 4年內已在全國完成逾4.7萬戶的發包工作，也讓全國社會住宅推動案量達到歷史新高。

國土管理署指出，中央直接興建社會住宅不僅是關注居住議題，更融入民眾對於在地托老、托育、青年創業及公共空間、休憩綠地等公共設施需求，完善周邊生活機能，讓全民共享「社會住宅是好宅」的加乘效益，同時強化整體社會支持體系的發展。

此外，中央也擬定下一個8年(114-121)住宅政策，將採取生活圈概念來佈建社會住宅，透過整體開發、都市更新及大眾運輸路網配合等方式，持續擴充全國社會住宅存量，以達成累計興辦25萬戶直接新建社會住宅政策目標，提供國人可負擔且品質良好的居住環境，實質減輕租屋家庭、民眾的生活壓力。

國土管理署最後表示，為鼓勵地方政府積極興辦社會住宅減輕其財務負擔，中央對於地方社會住宅補助，除興建期融資利息及土地租金全額補助外，另外非自償性經費補助更是自110年起，對於決標案件改以實際興建成本計算，大為減輕地方政府財務負擔，重申居住正義需要中央與地方的共同努力，以落實對國人居住協助的職責。