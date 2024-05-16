抗「疫」的經濟政策專書 全記錄蔡政府團隊點滴

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蔡英文總統執政二任、八年時間，第二任幾乎都在嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情中度過，台灣在此時期的經濟表現卻驚豔全球，為台灣誕生「經濟奇蹟2.0」。誠然而言，此項經濟實驗的成功有必要將政策、措施都詳加記錄。

國發會在520政權更替之際，出版《堅韌之島—韌性臺灣再創經濟奇蹟 2.0》新書出版，記錄COVID-19期間諸項紓困振興等經濟政策，也是政府第一本記錄疫情的經濟政策專書。全書以四大單元鏤刻臺灣在COVID-19疫情期間的經濟發展歷程，依次為疫情對全球及臺灣衝擊、疫情期間政府紓困措施、「經濟奇蹟2.0」的誕生、後疫情時代臺灣經貿新局，並附加紓困振興財經政策大事紀，詳細記錄紓困、振興政策的推動、規劃背景，以及相關經濟成效。

國發會表示，COVID疫情初始迅速席捲全球，對國內經濟帶來不同程度的影響。政府參考過去對抗嚴重急性呼吸道症候群（SARS）的成功防疫經驗，輔以「防疫優先、紓困併行、振興在後」的上位政策思維，因此得以超前部署一系列防疫指引，同時因應疫情發展，制定符合國情所需之特別條例並編列特別預算，有效協助國人及企業度過難關，讓臺灣平安挺過一波接著一波的疫情，將疫情對國人及企業之影響降至最低，進而促成經濟良好表現。

該專書已於5月14日正式問世，國發會表示，期盼該書的編纂出版，能助益未來國家在面臨相似的重大災變或挑戰時，提供政策制定的寶貴參考，並至盼國人 對臺灣在經歷COVID-19疫情後更加堅韌的未來充滿信心。 專書電子檔已放置於國發會網站(下載網址：https：／／ www.ndc.gov.tw／nc_415_38108)。

目前適逢112年5月1日COVID防疫等級降階滿一周年，國發會表示，疫情後臺灣除擴大內需以維繫經濟動能，為穩健邁向疫後復甦，政府仍延續推動各種紓困及振興作為，但受到國際通膨及升息壓力等等多重下行風險挑戰，反而造成弱勢負擔加劇、中小企業也多少受到影響，顯示出必需採取更積極政策作為，以兼顧穩定經濟民生及調整產業體質，打造溫暖而堅韌的臺灣。