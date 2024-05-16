通膨雖放緩 Fed傳聲筒：9月前不太可能降息

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美國4月通膨數據放緩，重燃市場對於聯準會（Fed）今年降息的期盼。但素有「Fed傳聲筒」之稱的《華爾街日報》記者蒂米羅斯（Nick Timiraos）表示，此報告不足以改變Fed對於是否與何時降息的評估，今年9月前不太可能降息。明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡什卡里（Neel Kashkari）也認為，Fed可能將利率維持在現行水平「更久時間」。

美國4月消費者物價指數（CPI）年增率降至3.4％，核心CPI也放緩至3.6％，此為2021年4月以來最小增幅。這使得投資人與Fed官員都鬆了一口氣，因為首季陷入停滯的通膨，進入第二季後終於又降溫。

蒂米羅斯15日撰文指出，從CPI數據可以得知，物價與經濟活動並未重新加速，4月零售銷售數據持平也證實此事。Fed官員可能還要再觀察兩份CPI報告，才有信心通膨能回到疫情前的較低水平，因此許多人認為Fed可能不會在9月前降息。

卡什卡里15日出席北達科他州威利斯頓盆地石油會議（Williston Basin Petroleum Conference）表示，除非Fed官員對於通膨走勢充滿信心，否則他們有必要更長時間將利率維持不變。

他表示：「依我看來，最大的不確定性是貨幣政策壓制經濟到何種程度？這是未知數。在弄清楚基本通膨走勢然後下結論之前，需要讓利率繼續留在原地一段時間。」