2024第17屆彰化公開賽首回合 洪健堯暫時領先

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總獎金台幣350萬元的「2024第17屆彰化公開賽」今天（16日）在彰化高爾夫球場進行首回合，曾兩度封王的洪健堯打出低於標準桿五桿的67桿，暫時取得單獨領先，何祐誠與張緯綸同以兩桿之差的69桿，暫並列第二位。高藤與劉永華都打出70桿，暫並居第四。另有10位選手同為71桿，暫並列第六。

這項比賽5月16日至19日在彰化球場舉辦四回合72洞的正式比賽，，這是彰化球場睽違9年後，連續第二年舉辦公開賽，有來自10個國家及地區144位選手參賽角逐冠軍獎金新臺幣65萬元，亞軍可獲33萬元。

洪健堯今天拜推桿佳之賜，抓下六鳥一柏忌，第六洞五桿洞改成四桿洞，他第二桿以七鐵打出190碼，球停在果嶺左邊距洞21呎，一推進洞漂亮抓鳥；第八洞也是一記18呎的小鳥長推，最後兩個五桿洞全都把握住，順利抓鳥。他表示，今天是近期比賽狀況發揮得較好的一回合，希望能回到正常狀態，此次目標是以賽代訓，不要給自己太大壓力，慢慢把自己的狀況調整回來。他說：「去年打完亞巡賽後，鐵桿的方向性差了一些，今年準備在每一場比賽中調過來。」

洪健堯曾於2011年以業餘身分，拿下第13屆彰化公開賽冠軍，又於2013年贏得彰化ADT公開賽（第14屆）冠軍。

他指出，由於他自業餘時期到職業，常到彰化球場打球及參賽，加上與前董事長涂爸爸及涂媽媽的緣份，長久下來，每次回到彰化球場比賽，看到那些看著我長大的姐姐們及桿弟們，就好像回到家一樣，無形中也接收到不少好磁場，所以打起球來特別順暢。

何祐誠今天切桿與推桿都發揮水準，抓下五隻小鳥，另有兩個柏忌，他在第15-17洞連射三鳥，以第15洞的21呎下坡長推桿進洞的小鳥及第16洞距旗洞15碼的直接切桿進洞也抓鳥的兩洞最精采，另在第17洞及第1洞兩個五桿長洞也成功射下小鳥。

他提及，雖然今天木桿開球不盡理想，不過25推，另外不錯的切桿救了不少帕（平標準桿），至少有四個洞，其中以三桿短洞第9洞（他的最後一洞），開球打到右邊沙坑的右邊，距旗洞大約35碼，切桿上果嶺，距洞3呎打帕，表現最佳。

何祐誠今年開始亞巡賽第一年，至今已打六場，但是戰績不理想，只晉級一場；他表示，亞巡賽的強度很強，自己在開球木桿及鐵桿的準度還要更精進，推桿也要再尋求快速果嶺的準確性。

張緯綸今天四鳥一柏忌，也是推桿準，十八洞24推，除了第10洞五桿長洞的18呎及第18洞五桿洞的12呎兩記小鳥推桿以外，其他二鳥都是2-3呎的小鳥推；他表示今天的木桿開球不錯，鐵桿還好，「因為風大，果嶺極具挑戰性，不敢積極進攻，短桿也救得不錯，加上推桿佳，打出滿意的成績。」

他指出一下場第1洞就是一記12呎下坡推桿救帕，第3洞同樣狀況也救帕，第9洞一記超長推桿撞旗，不然就推進洞抓鳥了；第16洞更是一記15呎救帕推桿。

高藤今天也是切推桿準度高，四鳥二柏忌，四個五桿長洞拿下三鳥，都是一切一推抓下，以第10洞的9呎小鳥推桿最長，不過第6洞的50呎長距小鳥推最精采。

開球距離屬於大炮型的他說，今天的首要策略是開球放在球道上，因此一木很少拿出來，都是以三木丶三鐵或小雞腿開球，保守打法，結果策略正確，打出不錯的好成績。

劉永華今天五鳥三柏忌，其中第13-15洞連續三洞抓鳥，他今天開球準度不是太好，不過推桿27推射下不少小鳥。

本次比賽參賽的外籍選手有27位，分別來自澳洲丶加拿大丶香港丶義大利丶日本丶韓國丶緬甸丶泰國丶美國，台灣職業選手有109位以及8位業餘球員。

這場今年台巡賽第二場比賽由彰化高爾夫股份有限公司及TPGA主辦丶彰化高爾夫球場協辦。

彰化公開賽今年的總獎金自去年的300萬元增為350萬元，冠軍獎金也從50萬元增加至65萬元，提高比賽競爭度與可看性。

明天第二回合選手仍分上下午兩部份出發，上午第一組於6:50出發，最後一組於8:45出發；下午第一組於上午11:30開球，最後一組於下午13:20開球。

彰化球場於1977年開始籌備，1981年開始營運（九洞），1985年十八洞正式開幕，自1988年起舉辦第一屆彰化公開賽，隔年就舉辦了總獎金750萬元的台灣TPGA錦標賽暨第二屆彰化公開賽；其後自1990至2001年主辦了八屆彰化公開賽，2002年及2009年再各舉辦兩屆台灣TPGA錦標賽，2013及2014連續舉辦彰化ADT賽；相隔9年後，去年再次舉辦第16屆彰化公開賽，今年繼續舉辦第17屆。

彰化球場此次比賽球道全長6816碼，標準桿設為72桿（原為73桿），特點是炮台式果嶺，打上果嶺的落點及推桿是爭取佳績的關鍵；而此次大會為了比賽，也特別將原來標準桿五桿的第六洞，改成標準桿四桿；果嶺也作了最好的整理，狀況十分良好。

另外，這場比賽的特別獎項如下─

一桿進洞獎：OUT區第2、9 洞、IN區第2、7 洞，球場獎金1萬元由球場支付及原設定的贊助商品。

第16洞─由東暉鐘錶公司提供市價NT$ 168,000 Bell & Ross 手錶一只。於賽事

期間正式比賽四回合中第一位擊出一桿進洞者獲得，限職業選手。

由大安集團提供梨山賓館總統套房免費住房一晚、不限洞數及人數、不限平假日。

破球場記錄獎 ( 64桿謝玉樹保持)，彰化球場提供獎金2萬元。

大會於5 / 18 ~ 5 / 19日兩天提供運動防護員服務。

台灣福興工業股份有限公司董事長林瑞章今年持續提供台巡賽與挑戰巡迴賽年度獎金排名前三選手各50萬丶30萬及20萬元獎金，二個巡迴賽獎金加起來，總計新臺幣200萬元。

比賽期間開放觀眾下場，觀眾先至球場櫃檯繳交設施清潔費NT$ 20元，並填寫完整聯絡資料，持發票向櫃檯領換觀賽證，方可下場。觀看時請行走車道，勿進入球道並保持安全距離，嚴禁乘坐球車。

另外，這項賽事後兩回合決賽賽況採精華錄播方式，於5/25丶5/26下午4點呈現給關心台巡賽的球友們；今年的播放平台包括台灣職業高爾夫協會FB丶 YouTube。賽事相關新聞或重播可自以下媒體平台查詢─Yahoo運動丶LINE平台-Golfourit丶TPGA官網丶智林體育台及LineToday，另全台唯一球場數位媒體聯播網─高球傳媒，在全省20個球場播放賽事精華。