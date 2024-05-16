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侯友宜拜訪威剛科技 盼進駐新北國際AI＋智慧園區

  • 中時即時 陳慰慈
新北市長侯友宜（右）試乘由威剛集團旗下品牌威速登科技股份有限公司推出的商用電動三輪車。（新北市經發局提供）
新北市長侯友宜（右）試乘由威剛集團旗下品牌威速登科技股份有限公司推出的商用電動三輪車。（新北市經發局提供）

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促企業加碼投資深耕新北，新北市長侯友宜今拜訪威剛科技，希望威剛能將世界級的電競、電動車、AI、影視媒體與文創產業，整合挹注到新北國際AI＋智慧園區，共同打造國際級的媒體園區；威剛董事長陳立白表示，目前林口三處招商案的確都很適合威剛進駐，也有意願在新北再蓋一座威剛黑膠音樂博物館。

經發局表示，威剛科技深耕新北中和20餘年，不但是全球記憶體模組和NAND Flash產品的領導品牌，DRAM模組和品牌固態硬碟（SSD）市占率更是雄踞全球第二，成功順勢切入AI市場，企業版圖也跨足電競、電動三輪車、工控、無人搬運車與文創等多元產業。

雙方除了智慧產業交流，陳立白也親自導覽，向侯市長介紹他一手打造，亞洲最大的黑膠音樂博物館。館內展示超過100萬張唱片及上百台留聲機，還有愛迪生發明的「會唱歌的娃娃」；牆面上所陳列的黑膠唱片更是國內外眾星雲集極其珍貴。

陳立白也邀請侯市長體驗古董手搖留聲機，穿越時空的音質飽滿更顯溫度。陳董事長表示，目前還有60多萬張的收藏，希望能在新北交通便利處再打造一座黑膠音樂博物館，讓更多人都能夠體驗黑膠唱片的魅力。

侯友宜表示，綜觀威剛集團的全方位需求，新北林口的確是首選之地，市府一定會全力支持，共同發展經濟與文化產業。經發局補充，林口區是國門第一站，半小時內可抵達臺北港、桃園機場，亦為市區的交通節點，具備產業發展的優勢，目前林口有三大基地將辦理招商，分別為新北國際AI＋智慧園區、林口區力行段第四種產業專用區及林口國際媒體園區。

新北招商一條龍將持續協助企業投資新北，截至113年4月，落實投資件數276件，落實投資金額逾5490億元，創造9.2萬個就業機會，亦將持續招商亮點企業，打造宜居新北市。

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