侯友宜拜訪威剛科技 盼進駐新北國際AI＋智慧園區

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促企業加碼投資深耕新北，新北市長侯友宜今拜訪威剛科技，希望威剛能將世界級的電競、電動車、AI、影視媒體與文創產業，整合挹注到新北國際AI＋智慧園區，共同打造國際級的媒體園區；威剛董事長陳立白表示，目前林口三處招商案的確都很適合威剛進駐，也有意願在新北再蓋一座威剛黑膠音樂博物館。

經發局表示，威剛科技深耕新北中和20餘年，不但是全球記憶體模組和NAND Flash產品的領導品牌，DRAM模組和品牌固態硬碟（SSD）市占率更是雄踞全球第二，成功順勢切入AI市場，企業版圖也跨足電競、電動三輪車、工控、無人搬運車與文創等多元產業。

雙方除了智慧產業交流，陳立白也親自導覽，向侯市長介紹他一手打造，亞洲最大的黑膠音樂博物館。館內展示超過100萬張唱片及上百台留聲機，還有愛迪生發明的「會唱歌的娃娃」；牆面上所陳列的黑膠唱片更是國內外眾星雲集極其珍貴。

陳立白也邀請侯市長體驗古董手搖留聲機，穿越時空的音質飽滿更顯溫度。陳董事長表示，目前還有60多萬張的收藏，希望能在新北交通便利處再打造一座黑膠音樂博物館，讓更多人都能夠體驗黑膠唱片的魅力。

侯友宜表示，綜觀威剛集團的全方位需求，新北林口的確是首選之地，市府一定會全力支持，共同發展經濟與文化產業。經發局補充，林口區是國門第一站，半小時內可抵達臺北港、桃園機場，亦為市區的交通節點，具備產業發展的優勢，目前林口有三大基地將辦理招商，分別為新北國際AI＋智慧園區、林口區力行段第四種產業專用區及林口國際媒體園區。

新北招商一條龍將持續協助企業投資新北，截至113年4月，落實投資件數276件，落實投資金額逾5490億元，創造9.2萬個就業機會，亦將持續招商亮點企業，打造宜居新北市。