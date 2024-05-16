巴菲特減持蘋果 安達產險成新歡

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據股神巴菲特執掌的波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）向美國證管會遞交的申報文件顯示，該公司除了第一季大舉拋售蘋果逾1億股，在同時還揭露它自去年下半年就開始布局的神秘持股，那就是全球最大產險公司安達集團（Chubb Limited）。

文件指出，波克夏在第一季出清所有惠普股票，並減持蘋果1.16億股，目前波克夏仍持有蘋果7.89億股，約占該公司資產配置組合的4成左右。巴菲特先前在年度股東大會上曾解釋，減碼蘋果部位主要是基於稅務考量，他強調自己仍相當看好蘋果的長期發展。

波克夏保密多時的神秘持股還正式曝光，那就是總部位於瑞士蘇黎世的安達保險。文件披露，波克夏到3月底共買入近2,600萬股、價值約67億美元的安達持股，目前已躋身成為波克夏第九大持股。文件內容顯示，波克夏早在2023年下半年就已經對安達保險建立部位。

安達保險最近出現在新聞報導是它是巴爾的摩遭撞斷大橋Francis Scott Key Bridge的保險商。該公司現由美國國際集團(AIG)前執行長Maurice Greenberg的兒子格林柏格（Evan Greenberg）執掌，在全球54個國家及地區，都設有營運據點。

安達股價年出迄今上漲12％，略超出同期標普500指數的11％漲幅。據FactSet數據估算，安達未來12個月本益比只有11.3倍，大幅低於標普500指數的20.6倍。

除了安達保險，波克夏上季加碼的股票還有西方石油、衛星廣播服務業者Liberty SiriusXM 系列C股與A股。至於遭減碼的股票，則有蘋果、派拉蒙、雪佛龍、天狼星XM控股與建材業者路易斯安那太平洋（Louisiana-Pacific）。

然而從最新申報文件的持股變動可看出，波克夏正從科技版塊撤退，轉而增加對能源與保險領域的投資。到第一季末為止，波克夏的前十大持股分別為蘋果、美國銀行、美國運通、可口可樂、雪佛龍、西方石油、卡夫亨氏、穆迪、安達保險與達維塔醫療保險公司（DaVita HealthCare Partners）。