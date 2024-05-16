11檔美股ETF將在5月配息

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台股ETF流行高配息，在國外掛牌的美股ETF也有配息機制，根據統計，有11檔美股ETF即將在5月配息，近月績效全為正。

根據口袋證券統計，若以年化配息率計，以在5月20日除息的PowerShares KBW高股利收益金融ETF和PowerShares KBW優質收益不動產投資信託ETF最高，分別是11.5％及8.64％。景順標普500高股利低波動率ETF同在20日除息，年化配息率也逾4％，PowerShares高收益股利ETF則在5月28日除息，年化配息率為4.88％。

口袋證券指出，這11檔含息ETF投資標的，PowerShares KBW高股利收益金融ETF主要是投資在金融股，另PowerShares KBW優質收益不動產投資信託ETF則投資不動產，其他9檔大都是資在美股高股利中大型股的ETF，投資配置較分散。

上述美股ETF是屬於複委託交易，除了以美元計價之外，課稅方式也和國內投信發行的美股ETF有相當大差異。口袋證券進一步表示，美國對於配發股息是採行預扣稅，ETF發行商於隔年才會將免稅溢繳的部分退回，和國內稅制不同。

口袋證券說，這些在國外交易所掛牌的美股ETF，若配息來源為美國且類別屬於資本利得或本金返還，則通常可免稅。實務上，ETF配息時通常會先以當地對外國投資人的最高預扣稅率(美股為30％)執行預扣稅，俟隔一年度(約5月前)，ETF發行商重新確認配息來源與類別之後，券商才會將可免稅的部分退回。