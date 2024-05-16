新光三越繁花盛放節 DIOR女裝、FENDI全台首間雙層女裝精品店登場

新光三越「繁花盛放節」今（16日）起登場，以繽紛又艷麗的花朵為主角，從花系時髦穿搭、夏日氛圍感妝容到IG打卡景點－Diamond Towers的蜷川實花海外首展《瞬間的永恆》沉浸式光影藝術展，及全球首播的3D裸視影片，近千朵花朵同步綻放，讓消費者感受到花朵綻放的美好時刻。 新光三越Diamond Towers歡慶「繁花盛放節」到來，5/16（四）至5/19（日）全館單筆滿5000元送5000點skm points，名品單筆滿1萬元送5000點skm points；5/16（四）至8/18（日）全館單筆滿2000元，有機會得到價值2.3萬元的「長榮航空－桃園仙台經濟艙單人來回機票」。 新光三越Diamond Towers並一次匯集多家頂級奢華的購物體驗，包括DIOR全新女裝專賣店、FENDI全台首間雙層女裝精品店，更聚集LOEWE、義大利頂級腕錶PANERAI等共八大精品品牌；Diamond Towers也是打造跨世紀香氛陣容，包括法國頂級香水MATIERE PREMIERE、歷史最悠久的法國香氛蠟燭品牌TRUDON、LOEWE Perfumes全台首發香氛概念店等。