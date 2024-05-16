大葉高島屋APP端午預購早鳥7折起、日本展金門展同步激買氣

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端午佳節將近，天母大葉高島屋觀察端午送禮市場相較以往熱絡，自5月16日至5月29日特別舉辦〔日本美食工藝大賞展〕與〔金門物產展〕，提供消費者多元送禮選擇外，並首次推出〔大葉高島屋APP線上購〕，在APP上也可預購星級飯店粽。活動期間館內刷大葉高島屋聯名卡單筆滿1,200元贈200元APP線上購物專屬抵用券，全館累積消費滿10萬元，還可抽市價約8萬元的1英兩金條、市價36,900元的iPhone 15 pro，或1萬元電子抵用券。大葉高島屋表示，館內專櫃像是新東陽、美珍香、詩特莉等糕點禮品專櫃，已陸續接獲企業大宗訂單，加上物產展特賣吸引人潮，與APP線上購虛實整合開拓新商機，預計今年整體端午業績有望成長兩成以上。

大葉高島屋首推APP線上購，嚴選富錦樹、六福美饌、上海鄉村、晶華酒店、圓山飯店、胡同、開丼、新竹乾家、高雄查某囝肉粽、La Rustichella樂奇雅等10家星級名店粽、精品禮盒，以及金門物產展的在地人推薦隱藏版伴手禮。6月2日前館內刷大葉高島屋聯名卡單筆滿1,200元贈200元APP線上購物專屬抵用券，指定時間內部份商品預購還可享早鳥7折起優惠，更可同步累積APP會員點數。

端午除了粽香，伴手禮也是人氣之選，位在地下一樓中央水族廣場〔金門物產展〕，現場販售金門十大伴手禮百年老店-馬家麵線、陳金福號貢糖、金大牧場龜苓膏、永強黑蒜頭、金太武一條根、金合利製刀廠、金門蟹老闆，以及澎湖優質漁產30年專業-熙味龍膽石斑魚片等不容錯過的知名好吃、好用的必買特產；五樓DOZO Market〔日本美食工藝大賞〕則推薦初登場的「上洛桂」，帶來日本職人現場手作髮圈、耳環等飾品工藝，難得一見的手作京都機能足袋分趾鞋，穿上去秒變日本武士，不僅舒適時尚還可避免拇指外翻。

本次參展商品最大亮點莫過於藏酒人士、企業老闆最愛的各式珍稀酩酒，像是70年只出現2次的「人蔘風味」極品金門高粱、「白金龍100年建國元年」紀念款特級金門高粱，即便價格不斐，每次出現都會被收藏迷秒殺；連年榮獲日本全國梅酒品評會金獎的「橡木桶釀造高級梅酒夢響」、擁有梅酒精品美譽的「梅花爛漫梅酒」，更有其他高品質具收藏價值的酒款，愛酒人士者絕不容錯過。

此外，大葉高島屋為迎接30週年，5月16日至19日APP會員單筆滿3千元贈3百元電子券，6月2日前不同波段滿額送好禮，單筆滿千元起即可擁有；除了一連串促銷優惠衝刺業績外，與天母商圈發展協會攜手合辦老照片募集活動，邀請商圈顧客5月26日前投稿至專屬表單，一同回憶百貨發展史，連結在地情感，重拾美好時光，活動詳見大葉高島屋FB粉絲團或官網。

※禁止酒駕•未滿18歲請勿飲酒