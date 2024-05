Leica今年邀約了旅居於米蘭的台灣攝影師、建築設計師-廖健宏Peter Liao於台北徠卡之家畫廊開設 Peter Liao 《An Archive Of All Things Relevant》攝影展,本次攝影展主題以「檔案」為發想,以選擇具有時代性的建築、地景、光影、人之影像作為「檔案」,利用影像打開這份檔案,就能從中窺探背後的歷史背景與文化意義。 作品分別以黑白、彩色呈現,黑白作品呈現建築象徵的政治背景、歷史意義、文化變遷;彩色作品展現 Peter 拍攝當下的心境與內心獨白。展覽將展出26張以徠卡M11 Monochrom與M6相機拍攝的系列作品,展期於即日起至9月9日止。 Peter Liao 《An Archive Of All Things Relevant》》攝影特展 ─ 展覽資訊 展覽地點:徠卡臺北畫廊(徠卡之家) 展覽日期:即日起至2024年9月9日 (一) 展覽時間:週一至週日11:00 – 19:00 展覽地址:臺北市青田街6巷3號