神鬼交鋒湖南版！銀行女行長8年詐1.9億判無期 分文不還

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澎湃新聞16日報導，在湖南臨武郵儲銀行支行任職支行長多年的唐姣香，在最後8年內，利用身分詐騙以銀行儲戶為主的204名出借人超過4250萬元（人民幣，下同，約合新台幣1億8700萬元），被依詐騙罪判處無期徒刑發監服刑中，但一眾被害人實際損失2854萬餘元，迄今分毫未追回。

1966年生的唐姣香，2012年起任中國郵政儲蓄銀行（郵儲銀行）湖南臨武縣東雲路支行行長，2015年退休後，被回聘仍任同一支行行長，直到2017年後改任該支行「外包大堂經理」。

法院審理查明，2014年9月至2022年1月唐姣香在郵儲銀行工作期間，以高額利息為誘餌，虛構投資經營等事實，隱瞞其無法歸還借款的真相，向親友、同學、儲戶等大肆借款，涉案金額超過4250萬元，其中出借人實際損失2854萬餘元。報案的被害人有204人，大部分是唐姣香所在銀行的儲戶。

唐姣香詐騙一案，司法機關僅查到其少量違法所得，二百餘名借款人損失難以挽回。多名被害人認為，銀行方面應承擔監管缺失的民事責任。

澎湃新聞報導，被害人稱，當初借款給唐姣香是相信她「行長」身分，且「借款」行為均在銀行完成。在給少數被害人出具的借條上，唐姣香還蓋上了「臨武縣郵政局中心郵政儲蓄所」公印。

「當時看到她蓋了公章，她本人也簽了字，我就很放心。」被詐騙422萬餘元數額最多的被害人黃榮菊說。據唐姣香供述，涉案的印章並非其個人私刻；但郵儲銀行郴州市分行辦公室負責人表示，「我們印章管理序列裡沒有這枚章子」。

澎湃新聞報導，「我們都是依法辦事。」郵儲銀行郴州市分行行長唐偉說：「法院判決怎麼辦，我們就怎麼辦。」對於銀行是否存在監管責任，唐偉拒絕回應。

臨武縣委政法委相關負責人表示，下一步將組織當事各方協商，由法院進行訴前調解。

目前，唐姣香詐騙案204名被害人的2854萬元損失難以追回。作為唐姣香工作單位，郵儲銀行方面是否應承擔一定的民事責任？

澎湃新聞報導，華東政法大學法律學院副研究員劉駿認為，銀行是否承擔用人單位的侵權責任，主要取決於唐姣香的行為是否構成執行職務的行為。

北京市中聞（長沙）律師事務所律師劉凱分析，唐姣香出具借條的行為是否屬於職務行為，可以根據她出具借條時的身分、場所以及借條的內容來判斷。

劉凱認為，本案中唐姣香長期擔任支行負責人，借條是她在辦公室或銀行經營場所出具，少量借條上還蓋了章，「那她的借款行為就具有職務行為的外觀，如果被認定為職務行為，那銀行就應承擔還款責任」。

湖南堅錚律師事務所律師李幼德認為，本案中被害人出借的款項，是進入唐姣香個人帳戶或其指定的親屬帳戶，並未進入銀行帳戶，所以很難認定唐姣香向他人借款是職務代理或者表見代理的行為。

不過，李幼德指出，銀行方面存在明顯的監管漏洞。銀行與唐姣香可能構成「共同侵權」。 「唐某應該是積極地、主動地構成侵權，銀行可能是消極地、不作為地構成侵權。一個是故意，一個是故失，這兩者的結合造成了儲戶的損失。」李幼德說，大陸《民法典》規定，如果銀行被認定為共同侵權的主體之一，那就應當承擔共同侵權的責任。