經部拿RE100駁核能非綠電 學者諷國際已改追CFE無碳

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

準經濟部長郭智輝昨日與立委拜會肯定核能是「乾淨的能源」，經濟部長王美花16日立刻消毒，說RE100倡議的綠電，才是對企業競爭力有幫助，而核能非它們所定義的綠電。不過學者打臉說，國際上早已改支持「全時無碳電力(24／7 CFE)」倡議，其納入無碳的核能，對國內來說，才能真正幫助達到2050淨零。

王美花說，確實國際能源總署定義，核能是乾淨能源 。但對台灣來說，重要大企業都加入RE100倡議，而它們定義的綠電，並未包括核能。

經濟部補充，台積電、鴻海等大企業都加入RE100，看國內供應鏈對於綠電需求在2030年將達到高峰，因此綠電成為我產業出口的必要生產要素之一，該部要積極協助。

對於經濟部以RE100的綠電標準，來否定乾淨能源的核電，清大工程與系統科學系教授葉宗洸駁斥，這是在做困獸之鬥。事實上，國際間現在強調的重點已轉向「24／7 CFE」，也就是全時無碳電力，採用此我們才能達到「2050淨零」，也才是玩真的。而CFE是認定核電為無碳能源，連韓國也都要以此倡議取代RE100。

RE100是由氣候組織發起的再生能源倡議，要求加入企業必須承諾2050年間達成100％使用再生能源目標，並逐年提報用電數據。但是，RE100有「漂綠」作假問題，再生能源的間歇性也很難達到100％目標，因此有慢慢被「CFE」取代趨勢。

CFE是聯合國能源組織(UN-Energy)在 2021年發起的無碳行動，訴求在2030年前，加入者每週7天、每天24小時使用100％無碳電力(24／7)。而除了再生能源、核電、氫能等，即使火力電廠，只要可搭配碳捕捉與封存(CCS)，也能被視為無碳能源。