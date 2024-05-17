《通網股》詐騙新三寶出爐 遠傳「防駭心守護」拚把關

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【時報記者王逸芯台北報導】電信業協助打詐!遠傳(4904)今(17)日指出，詐騙集團現今「LINE以維生」早已經是常態，更點出詐騙新三寶，及「萌娃、寵物、幫投票」，遠傳自家的「防駭心守護」服務，與世界級資安大廠Allot合作，提供即時阻擋風險網站的功能。

台灣人僅有6%未曾接收過詐騙電話或簡訊，現今詐騙電話或簡訊是詐騙集團「接觸、引誘、取信」被害人最常見的「行銷」手法，近期就有新北市員警發文提醒民眾，過去四個月全台詐騙報案已超過6萬件，不法所得估計恐已逾340億，其中40~65歲民眾為最主要遭詐對象。事實上，詐騙集團更運用「幫我投票」新手法，結合廣告3B（Beauty美女、Baby嬰兒、Beast寵物）吸引民眾點入連結轉發，稍有不慎不僅個資騙光、帳號也會被用來詐騙親朋好友。

遠傳提醒，民眾必須記住詐騙集團「LINE以維生」已成常態，詐騙通常經過「接觸、引誘、取信、行動」四個階段達成目的，相當於行銷漏斗的原理，如在即時通訊軟體上，就會以吸睛抓眼球的方式與民眾首次接觸，為此詐騙集團也用上了廣告3B元素的Baby嬰兒、Beast寵物為主題，再冒用LINE親友帳號，發送「幫我家小孩投票」或「幫我家寵物投票」，誘騙使用者點入非法連結、盜取個人資料。

不僅如此，詐騙集團更偽造「LINE輔助認證」欺騙用戶上鉤，多數民眾因看見LINE官方商標誤以為是安全無虞，殊不知一旦點入連結、填入個人資料，就會在轉瞬間失去自己的LINE帳號，進一步被運用來詐騙帳號上的親朋好友，等於「一人被騙入坑、全組親友受害」。

遠傳也進一步指出，建議除設定強固密碼、開啟雙重認證來增加安全性之外，若收到任何連結，不論是否認識對方都要保持「勿直接點擊」的觀念，也要謹記「不可逕行提供個人資訊」，以免墜入詐騙圈套。若有線上票選、抽獎等活動要求使用者登入並提供手機認證碼，更要有警覺心先保持「這可能是詐騙」的心態，當下比對疑似假投票網頁與官方LINE介面差異，如實在難以分辨也可先上網Google網友經驗與公開警訊，降低遭詐風險。

刑事局今年年初曾公佈，2023年全台詐騙案逾3.79萬件、財損高達88.78億。面對6月端午節、618電商節帶動的消費增加，詐騙案件恐又將掀起高潮。對此遠傳也呼籲，如若擔心不慎點擊詐騙連結，也能加入遠傳「防駭心守護」服務，遠傳與世界級資安大廠Allot合作，提供即時阻擋風險網站的功能，保障用戶上網安全。