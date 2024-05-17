深獲信任 家族29筆物件全由台屋江政翰成交

「謝謝你，讓我買屋和賣屋無縫接軌，原來成交的速度來自找對業務。」每當收到這樣的客戶感謝簡訊，都讓台灣房屋文化長春店店長江政翰感動許久。「常有人問我，業務這麼辛苦，怎能做將近18年都不會倦怠？這就是我的滿足感來源。」江政翰表示，人一生中買賣房子機會不多，但很感謝信任他的人很多。

「有一家人從長輩到晚輩，從年輕買到老，十多年來整個家族透過我成交了29筆自住自用買賣。」江政翰說，由客戶衍生客戶，是他每月能接案不斷的關鍵。

幾個月前才接到一件客戶的臨終託付，客戶打來時人已在安寧病房，臨終前希望由江政翰幫他處理資產。透過台灣房屋快速的聯賣系統，很快的一周內就找到買方成交。江政翰表示，過程中進出醫院多次，與客戶每見一面就少一次面，他深深感受自己肩負重任，客戶曾對他說，「在你身上，我看到正直、負責與忠誠。」正因客戶看見他在工作崗位上的堅持，對他完全的信任，將物件託付了值得信賴的人。

從職業軍人退伍後進入台灣房屋的江政翰，首重品德操，嚴格要求同仁把關交易安全，有時眼看能立即簽約的案件，他寧可放棄也不願讓客戶承擔風險，甚至不願沒收客戶違約金，「我希望讓客戶交易是舒服的，不需要有多餘訴訟與糾紛。」江政翰說。長期建立的信任，讓許多老客戶後來各種買賣，直接把決定權交給他，「多少錢可以買或賣，你幫我決定。」客戶知道，江政翰總能站在他們立場，給予精準建議。

被妻子稱為工作狂的江政翰認為，自己擁有積極的業務魂，常常客戶一通電話，立即北中南跑，不預設立場的態度讓他全台都有土地成交，甚至飛到金門簽委託，也因此擁有不同的客群與更多元的物件供選擇。多年前他曾幫一位醫院院長小房換大房，近幾年院長規劃退休時，他順利幫客戶出售店面，並介紹客戶購入新竹關西的亞洲健康智慧園區入住，在不同階段介紹客戶最適合的產品。

72年次的江政翰早在103年就獲得第15屆金仲獎殊榮，拿下經紀營業員楷模獎，接下店長職至今已逾十年，他更帶領全店獲獎無數，得到2次集團第一名，「做個有能力的店長」，是他對自己的期許。

他很感謝在台灣房屋比同業擁有更多客源與機會，他分析，在資訊透明的時代，客戶要的只是買賣過程中能安心陪伴，「台灣房屋數年來投入執行ESG＋，當客戶認同ESG，就是認同台灣房屋，認同業務。」台灣房屋打造20座溫室友善食安與土地，種植有機蔬菜與稻米，體貼的照顧客戶、員工與弱勢，擴建四大林場種植樹木35000棵，淨化空氣永續環境，更因應人口轉型打造金齡人生的樂活建築。身爲資深店長的江政翰與有榮焉的表示，「當某件事堅持了十年，世間萬物都會給你肯定！」