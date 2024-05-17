乳牛H5N1疫情檢驗出爐 六酪農場過關

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美國乳牛檢出H5N1高病原性禽流感（HPAI），農業部防檢署與疾病管制署快速啟動主要六個酪農縣市牛場採樣檢測工作，檢驗結果17日出爐，防檢署表示，所有檢體均呈病毒核酸陰性反應，我國無乳牛H5N1疫情。基於超前作業之原則，防檢署前往彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市及屏東縣等主要酪農縣市轄內各2場乳牛場，採集鼻腔及乳汁檢體監控。

防檢署說，經獸醫所檢驗六個牛場，結果均未檢出禽流感病毒核酸，國產乳品安全無虞，且市售鮮乳均有殺菌製程，並依國際通用之加熱方式處理，安全無虞，民眾可安心購買。

因應美國乳牛檢出H5N1 HPAI病毒，防檢署說明，除了促請產業團體加強農民宣導生物安全防範、避免在同一地點養殖多種動物，特別是與禽類混養，並定期觀察牛群健康狀況，發現疑似病例或異常死亡應立即通報，並責請地方動物防疫機關加強輔導轄內養牛場強化相關生物安全措施，採取適當措施降低候野鳥於飼養區域棲息；此外，餵飼小牛之牛乳，也都應進行巴氏滅菌法或適當加熱處理。

防檢署指出，國內持續對家禽場及野鳥進行監測，依國際基因庫比對近期美國乳牛H5N1禽流感病毒之核酸序列，與臺灣禽鳥檢出之H5N1禽流感病毒，為不同病毒群，且主要候鳥遷徙路徑與臺灣不同。