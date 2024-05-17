被科技業的裁員潮嚇到！美Z世代轉投這些行業

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

倍受社會追捧高科技業的風光，曾是千禧世代夢寐以求的工作，它代表著一種更為輕鬆或有趣的工作方式，也是通往經濟穩定和舒適的途徑，但如今Z世代似乎並不這麼想，矽谷不再那麼吸引人，他們把目光投向了傳統的政府部門。

《財富》報導，大學生招聘公司Handshake針對2,600多名美國大學應屆畢業生進行的調查顯示，只有21%的人申請科技公司的職缺，而在2023年的比例則是23%。數據顯示，畢業生們不再專注於進入高科技業工作，而是把目光投向了傳統的政府部門。

隨著科技業職缺的減少，Z世代的興趣也在減弱，他們希望自己的職業前景不那麼混亂，而政府部門的工作是較為穩定，且不受經濟衰退影響的領域之一，紐約市和華盛頓特區正成為更受歡迎的求職地點，加州和德州等著名科技中心的吸引力則是大幅下降。

Handshake發現，向政府部門提交求職申請數量從2023年的5.5%上升到2024年的7.4%。另一份報告指出，在2021年至2023年期間，向政府部門遞交履歷的科技專業學生數量增加了一倍多。

Handshake的首席教育戰略官Christine Cruzvergara表示，2024年的應屆畢業生是真正與科技發展一起成長同時代的族群，他們目睹了科技公司迅速擴大規模、不斷創新，並推出改變人們日常生活的產品，這自然會影響他們的職業選擇，讓他們對科技界產生了一種崇敬感，並認為科技界有著特殊的吸引力。

不過，最近這幾年高科技界在新聞媒體上有太多的裁員、招聘凍結，以及所謂的2010年代悠閒與協作的矽谷文化改變的訊息，都把Z世代推向其他領域。Christine Cruzvergara說，過去數年科技界的動盪讓很多學生開始轉向，許多人希望在政府、製造業和醫療保健行業找到更穩定的工作。

由於受到經濟波動、新冠疫情以及科技行業最近一輪又一輪裁員的影響，2024屆畢業生求職時優先考慮的是工作的穩定性。Handshake的調查顯示，有76%的受訪者覺得，工作的穩定性是Z世代求職時的首要考量。

報導指出，有超過三分之一的學生擔心無法償還學生貸款，半數學生擔心畢業後無法負擔基本生活必需品，因此，經濟上的脆弱性進一步加劇了他們對穩定薪水的渴望，因為學生們無法承受加州科技界職場上的不穩定性。

雖然許多人對自己的求職能力充滿信心，但有越來越多的畢業生對即將面臨的經濟形勢感到悲觀。Christine Cruzvergara指出，2024屆畢業生已經被證明是極其有韌性的群體，他們仍然在努力堅持自己的價值觀。