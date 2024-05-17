雲林4個月增500個新生兒 「重賞」下出生率逆勢成長

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雲林縣府今年推出萬寶龍催生計畫，在今年龍年及明年小龍年出生的新生兒每名補助6萬元生育津貼、3萬元坐月子營養禮，第4胎起補助10萬元，重賞之下，今年1至4月新生兒人數較去年同期增加490人，已發出9000多萬元生育津貼，預估今年新生兒人數可望突破5000人。

雲林縣2022年新生兒3340人、2023年再降到3206人，雲林縣祭出全國最高的生育津貼補助，提高增產報國的誘因，縣府編列2年6億元預算，希望催生1萬個雲林寶寶。

原本雲林縣是以第一胎新生兒生育津貼1萬元、第二胎2萬元補助、第三胎3萬元遞增方式補助，2024年提高為前3胎補助補助3萬元，第4胎起補助10萬元，全部加贈3萬元營養禮金及3大包尿布，寶寶出生登記辦妥就可領取。

縣府社會處指出，今年1至4月請領生育津貼的新生兒多達1542人，較去年同期1052人增加490人，許多鄉鎮都是負轉正的趨勢上升，4月增加210人最多，家長響應熱烈程度超乎預期。

社會處表示，生育津貼是在家長到戶政事務所報戶口時一併審查資格並領取現金，到目前已發出9000多萬元津貼，預估年底有機會突破5000名新生兒，達成第一階段預設目標，可能還要追加預算。

雲林縣戶政資料顯示，今年1至4月新生兒數增加最多是斗六市70人、虎尾鎮57人、北港鎮50人。