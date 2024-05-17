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境外空汙來襲 屏縣環局緊急應變 查1違規露天燃燒

  • 中時即時 羅琦文
屏東縣環保局加強稽查工廠。（屏東縣環保局提供／羅琦文屏東傳真）
屏東縣環保局加強稽查工廠。（屏東縣環保局提供／羅琦文屏東傳真）

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屏東縣16日受到環境風場吹東北風挾帶境外污染物影響，臭氧濃度上升，屏東恆春測站達到對所有族群不健康的紅色警示。屏東縣政府環保局17日表示，昨天啟動空品不良應變作業，查獲1件違規露天燃燒；今天枋山測站仍測得對敏感族群不健康的橘色提醒等級，提醒民眾外出時最好還是配戴口罩做好自我防護。

環保局表示，雖是境外影響，但環保局16日仍立即啟動應變措施，以減緩空品不良帶來的影響，針對各污染源通報降載減排，並現場查核9家工廠、執行移動污染源目測判煙60輛及加強查核露天燃燒。

環保局指出，依16日監測資料及氣象資料顯示，上海至寧波過去24小時臭氧最高濃度約為100至140ppb，而東北風挾帶境外污染物，屏縣位於背風處，污染物容易累積，午後受光化作用使臭氧濃度急速上升，17日東北季風稍減弱，環境風場轉為偏東風，仍可能挾帶殘留於海上境外污染物移入，屏本縣位於背風側，擴散條件依舊差，污染物仍易累積而使臭氧濃度，可能達到「橘色提醒」等級，提醒民眾多加留意。

環保局呼籲，16日至17日受境外污染移入影響，空氣品質仍屬不良，環保局仍會啟動應變機制，除了請業者加強自主管理外，請民眾外出時配戴口罩做好自我防護，亦可多加利用「屏東空氣品質通報即時通」手機APP，查詢最新空氣品質變化資訊。

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