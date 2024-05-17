520前台股拉回整理 法人：市場不安情緒升溫

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三大法人買超93.79億 投信加碼買逾70億

今（17）日為520前最後一個交易日，台股開高走低，權值股普遍熄火，資金轉往生技、金融等類股，中小型股表現強勢，但尾盤拉抬無力，最終以21,258.47點作收，跌幅0.21％，成交量為4,155.79億元，相較於昨（16）日的5,272億元大幅減少。

三大法人今日籌碼動向，合計買超93.79億元。其中外資（不含外資自營商）買超14.88億元；自營商買超8.04億元；投信則買超70.86億元。

法人分析，在520前觀望氣氛濃厚，加上短線漲幅大、乖離率過高，買盤略顯縮手，今日適時拉回整理，有利後續520後行情。

（數位編輯）

520前陷觀望 台股跌45點收21258點、週線上漲54點連4紅

台股連4天創歷史新高後今天呈現拉回整理，電子權值股休息，資金轉進營建及生技族群，終場指數下跌45.79點，收在21258.47點，跌幅0.21%，成交金額新台幣4155.79億元；台股週線上漲549.63點，週線連4紅。

電子類股指數今天下跌0.36%，成交比重約60%；金融類股指數終場漲0.57%，營建類股上揚1.42%，生技類股漲2.79%，航運類股指數下滑1.93%。

電子族群漲多拉回，晶圓代工廠台積電 (2330) 終場下跌0.71%，收835元，守住5日線831元。鴻海 (2317) 跌0.87%，收170元；高價IC設計股聯發科 (2454) 下挫2.1%，以1165元作收。

520總統就職倒數，軍工股獲資金青睞，雷虎 (8033) 終場勁揚5.3%，收81.5元；漢翔 (2634) 上漲3.05%，收57.4元。生技股保瑞 (6472) 大漲7.96%，收在800元；藥華藥 (6446) 衝上408.5元，漲幅5.28%。

機器人概念股所羅門 (2359) 午盤奔漲停132元至終場，成交量5.94萬張；廣明 (6188) 、佳能 (2374) 分別上揚3.72%、2.31%。

國泰證期顧問處經理蔡明翰接受中央社記者電訪指出，下週美國科技股輝達（NVIDIA）將公布財報，短時間市場追價意願明顯降低，呈現震盪整理格局。

（中央社）

台股兩市周線分漲2.6％、1.48％ 飆股冠軍光電拿下

台股兩市本周5個交易日皆呈現4紅1黑。其中，集中市場前4日皆由權王台積電(2330)牽手大盤不斷改寫新天價，惟漲多賣壓同步上升，今日多頭趁美股昨夜轉跌之際，也隨勢休憩，回落45.79點、收低在21258.47點，創高之路中斷，總成交值亦同步縮減至4155.80億元；而櫃買市場仍漲0.96點、收251.32點，總成交值911.93億元，本周僅首個交易日收黑。

累計一周，集中市場漲549.63點、漲幅2.65%，周線連4紅，周間最高21515.52點、最低20816.42點；櫃買市場漲3.67點、漲幅1.48%，周線由黑翻紅，周間最高251.51、最低245.84點。

個股表現上，本周兩市共有16檔個股漲幅達25%以上，其中，股價百元以上個股僅占6位，電子相關仍占多數。漲幅前三名分別為：光電股京晨科(6419)漲55.76%、收140.5元，電腦設備股藍天(2632)漲42.33%、收62.2元，光電股佳能(2374)漲36.17%、收57.6元。而跌幅達2成以上個股有兩檔，分別為世紀(5314)跌25.25%、收189.5元，藝舍-KY(2724)跌20.8%，收29.7元。

觀察本周漲幅逾25%個股，依序為：京晨科(6419)漲55.76%、收140.5元；藍天(2362)漲42.33%、收62.2元；佳能(2374)漲36.17%、收57.6元；中視(9928)漲32.94%、收22.8元；桓達(4549)漲32.15%、收127元；能率(5392)漲31.81%、收37.5元；藥華藥(6446)漲30.72%、收408.5元；燿華(2367)漲28.86%、收38.4元；能率網通(8071)漲28.57%、收19.35元；志聖(2467)漲26.98%、收160元；宏旭-KY(2243)漲26.55%、收18.35元；龍邦(2514)漲26.26%、收22.6元；山富(2743)漲25.8%、收178元；泰偉(3064)漲25.36%、收68.7元；訊舟(3047)漲25.24%、收19.35元；永道-KY(6863)漲25%、收215元。

京晨科首季每股大賺3.92元，與去年同期相差197倍，也超過去年全年的EPS 1.48元；4月營收為0.62億元，月增2.19%、年增211.66%，前4月營收2.29億元，年增269%，本周股價日日收高，累計一周大漲逾5成，勇奪本周漲幅王。京晨科主要業務以研發製造影像錄影、管理系統為主，產品為NVR、DVR等，正持續擴大與其他安控週邊產品的整合應用優勢，如：銷售服務系統、人臉辨識系統、車牌辨識系統等，同時強化中央管理系統規模及可靠度機制，另外也同時利用其監控影像技術，持續發展新的AI深度學習之軟體應用。

法人指出，台股指數不斷創新高後，市場不安情緒也逐漸升溫，各族群指標股漲勢開始分歧，考量資金已陸續朝電子中小型股邁進，如AI PC、伺服器散熱、光學鏡頭等，相關個股把握布局時機，此外，當前進入股東會及除息旺季，高股息題材亦將吸引買盤湧入，而傳產部分，下周將是520就職典禮，後續兩岸觀光議題若能向好，航空、觀光等可多加關注。

（時報資訊 李慧蘭）